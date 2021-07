Obbligazioni Next Generation EU: cosa cambia per i titoli di stato europei

Pertanto, Roma beneficerà maggiormente della compressione degli spread.

Lo spread BTP/Bund dovrebbe restringersi più velocemente di qualsiasi altro Paese.

Viceversa, siamo meno ottimisti riguardo al debito francese.

La situazione creditizia di Parigi è deteriorata notevolmente durante lo scorso anno, con un'impennata del debito pubblico e privato più rapida che in qualunque altro stato europeo.

In termini nominali, il debito francese ha superato quello italiano, e il Paese beneficerà di un quarto del pacchetto di finanziamenti che l'Italia ha ottenuto dal fondo NGEU.

Anche se i fondamentali di credito della Francia rimangono molto più solidi di quelli dell'Italia, i titoli di stato francesi sono al secondo posto tra i titoli sovrani con il rendimento più basso in Europa, subito dopo i Bund, e pagano un rendimento negativo fino a nove anni.



Confrontando i titoli di stato francesi con le obbligazioni NGEU di nuova emissione, è possibile vedere che la parte anteriore della curva dei rendimenti della Francia ha prezzi inferiori rispetto al debito comune europeo fino a cinque anni.

Ciò implica che il mercato ritiene che il debito francese sia più sicuro delle obbligazioni NGEU.

Una ricerca di Goldman Sachs sottolinea che uno dei rischi alla base delle obbligazioni NGEU sia la mancanza di protezione da scenari estremi come una rottura della zona euro.

Tuttavia, ora che l'UE sta facendo importanti passi in avanti verso una migliore integrazione europea, sembra che questo scenario sia improbabile.

Ad ogni modo, i titoli di stato francesi, nella parte anteriore della curva dei rendimenti, sembrano essere una distorsione del mercato provocata dalle politiche della BCE.



Proprio per lo stesso motivo, i rendimenti dei titoli di stato greci sono ora inferiori a quelli dell'Italia.

Prevista una maggiore emissione di obbligazioni NGEU e una domanda esponenziale per questi titoli

Finora, l'Europa ha emesso obbligazioni a 5, 10 e 30 anni sotto il fondo NGEU ottenendo un grande successo, ma ha in programma di venderne altre prima dello stop estivo di agosto.

Mentre la domanda ha superato di sette volte la vendita di 20 miliardi di euro di obbligazioni a 10 anni, il portafoglio ordini combinato per le obbligazioni a 5 e 30 anni ha superato i 170 miliardi di euro, coprendo la vendita di quattordici volte.

Gli investitori a lungo termine vorranno acquistare di più questo tipo di obbligazioni, trattandosi di un'opportunità per comprare un safe-haven e allo stesso tempo ottenere un considerevole guadagno rispetto ai Bund tedeschi.



Ciò spiega perché la tranche di 30 anni ha registrato la più alta domanda nelle recenti vendite di obbligazioni: offre circa 40 bps sopra un Bund a 30 anni con un rendimento dello 0,732%.

La diffusione delle obbligazioni verdi permetterà all'UE di risparmiare

La scelta di emettere un terzo delle obbligazioni NGEU come green bond non è casuale. Gli investimenti ESG hanno un orizzonte di lungo termine maggiore rispetto agli investimenti tradizionali. In questo modo, i politici si assicurano che lo stimolo fiscale sosterrà la prossima generazione (di cittadini europei), proprio come suggerisce il nome del fondo.

Inoltre, l'UE risparmierebbe un sacco di soldi emettendo obbligazioni verdi.

Infatti, lo spread "greenium" che quest'ultime pagano rispetto al loro benchmark è attualmente tra -2 e -6bps.

Oltre 240 miliardi di euro di debito rappresentano un risparmio che va da 48 a 144 milioni di euro.



Ora la domanda è se questo "greenium" può essere compresso ulteriormente, dato che gli investitori ESG sono affamati di offerta e un maggior numero di nuovi investitori è attratto dal nuovo benchmark verde europeo.

Althea Spinozzi, Senior Fixed Income Strategy, per BG Saxo