Le principali sfide del monitoraggio di infrastrutture IT complesse

hanno i propri protocolli, tipi di dispositivi, sistemi e sfide.

Se, in passato, queste aree erano completamente separate dall'infrastruttura IT tradizionale - basti pensare alla tecnologia operativa nel settore industriale o ai dispositivi medici nel settore sanitario - la recente digitalizzazione ha portato a una maggiore sovrapposizione tra questi ambienti.

Ciò significa che occorre monitorare un numero maggiore di dispositivi che non rientrano nella definizione di "IT tradizionale".

4) Team e specialisti

Oltre a una panoramica centralizzata sulla gestione, sono necessarie viste individuali per determinate aree.



Per esempio, può capitare che vengano impiegati team separati per seguire i database e il traffico della rete.

Questo richiede funzionalità di gestione dei ruoli e dei diritti, dashboard e mappe individuali e una gestione degli avvisi per avere la certezza che la persona giusta riceva un alert in tempo e possa accedere alle informazioni necessarie per risolvere il problema.

5) Ottenere una visione d'insieme

Con una varietà di dispositivi, protocolli, strumenti di monitoraggio e infrastrutture distribuiti in varie località, è molto difficile avere una visione d'insieme dell'intera infrastruttura IT. Quando si aggiungono strumenti IT specializzati, come l'IT per il settore sanitario o industriale, è molto probabile che si disponga di molti report e dashboard in tanti posti diversi.

Inoltre, il monitoraggio di molteplici dispositivi, applicazioni e sistemi genera un'enorme quantità di dati.



È facile perdersi in queste informazioni; pertanto, occorre un sistema per consolidare questi dati in una visione d'insieme.