Rollini (OBE): il coinvolgimento Ã¨ la chiave del successo delle campagne

Rollini (OBE): il coinvolgimento è la chiave del successo delle campagne

Il mercato sta seguendo i clienti, che non sono disposti ad aspettare la pubblicità

Durante l'OBE Summit 2021 abbiamo intervistato Erik Rollini, Consigliere OBE e Managing Director Mediacom, per capire come il mercato del Branded Entertainment si stia evolvendo.

Dalla ricerca OBE in collaborazione con Nielsen emerge un mercato che ha già ripreso la sua crescita in modo importante.

Cosa rende il Branded Entertainment una leva vincente per le aziende?

Mi vengono in mente ragioni diverse e attigue.

La prima è l'opportunità di parlare della marca in un contesto attivo, cioè mentre chi fruisce è coinvolto, e non passivo e distratto da altro, «aspettando che finisca la pubblicità».

La seconda è l'opportunità di raccontare la marca in modo armonico attraverso una passione specifica (musica, cucina, sport, etc), senza disperdere su target e messaggi non utili, ma creando osmosi tra passione e brand, per rafforzare ulteriormente il carattere unico e distintivo della marca.