Investimenti media: in Italia una crescita prevista del 9,2%

In occasione dell'aggiornamento dei dati sugli investimenti pubblicitari per il 2021, il Centro Studi UNA annuncia anche la proiezione della media inflation per questi 12 mesi, analisi realizzata in collaborazione con UNA Media Hub.

L'analisi segue la metodologia precedentemente applicata che è il risultato della ponderazione del dato mensile con le percentuali di investimento mensile del totale mercato pubblicitario e tiene conto del lavoro collegiale di tutti i centri media aderenti a UNA che hanno permesso di elaborare dati puntuali per il mercato offline e online, costituendo un vero e proprio benchmark per la industry.

I dati dell'online

"In continuità con l'approccio metodologico varato lo scorso anno, anche nel 2021 stiamo monitorando il mercato mese su mese.

Siamo in un momento in cui la stagionalità è ancora instabile e il raffronto con il 2020 rende ancor più evidente questa volatilità del mercato, dipendente ancora in gran parte dai lockdown e dalle progressive "aperture".



Nella stima dell'inflazione media rimane critico il tema delle audience che, più dell'elemento economico, ha contribuito e contribuisce ad alimentare gli effetti inflattivi e deflattivi degli ultimi mesi.

Questo andamento apparentemente randomico è sostenuto da un mercato vivace, rinvigorito da molti advertiser nuovi: è un segnale di fiducia verso il futuro", ha dichiarato Alessandra Giaquinta, portavoce UNA Media Hub.