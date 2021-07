L'emergenza fa nascere nuovi modelli di sanitÃ 

Inoltre, la stabilità termica di questo vaccino ne facilita la distribuzione là dove non è possibile garantire la catena del freddo.

Quindi rinunciando ad allettanti profitti a breve termine Astra Zeneca ha fatto la cosa giusta e contribuisce alla lotta contro la pandemia molto più di quanto le venga riconosciuto.

Per esempio, Covishield (il vaccino di AZ) è il vaccino più utilizzato in India e vanta un'efficacia di oltre il 90% contro le forme gravi della malattia, compresa la variante con doppia mutazione (NDR: la delta) che sta mettendo in ginocchio il Paese.

Enormi disparità, anche nelle aree sviluppate

Le disuguaglianze emerse con la pandemia interessano anche i Paesi più ricchi, come gli Stati Uniti o la Svizzera: la morbosità (incidenza della malattia) e la mortalità (decessi) della malattia COVID-19 sono più alte tra le fasce più povere della popolazione, probabilmente a causa di una maggiore esposizione legata alla densità di persone sul luogo di lavoro o nelle abitazioni, ma anche a causa di uno stato generale di salute peggiore per via di comorbilità come l'obesità e la mancanza di attività fisica, che possono provocare danni più gravi.

Sapere che cosa chiedere, un'altra fonte di disuguaglianza

È difficile ridurre le ineguaglianze sul fronte sanitario nei Paesi più ricchi, figuriamoci su scala globale.



Per esempio, negli Stati Uniti una discriminante costante nell'esito delle cure sanitarie a pazienti ricchi e poveri è il livello di istruzione e la capacità di richiedere l'assistenza medica necessaria.

L'onere del controllo della qualità delle prestazioni sanitarie e della continuità delle misure preventive ricade quindi interamente sul paziente.

Verso un futuro migliore

Fortunatamente, le cose stanno lentamente cambiando. I nuovi modelli di business allineano gli incentivi per compagnie assicurative e centri medici a quelli dei pazienti.

Parliamo di assistenza sanitaria basata sul valore (value based care), un sistema che prevede il pagamento di un servizio sanitario in base al risultato e non per la prestazione in sé.

In altre parole il paziente (o il governo) acquista un "pacchetto sanitario" e poi spetta al fornitore del servizio determinare come meglio occuparsi della salute del paziente.



I professionisti del settore sanno bene che prevenire le malattie è più facile (e meno costoso) che curarle, quindi a parità di compenso la scelta è obbligata.

Economicamente è più conveniente assegnare al paziente un case manager che coordini i trattamenti e faccia da intermediario fra i vari specialisti, piuttosto che lasciare che il paziente faccia due risonanze magnetiche invece di una sola o si sottoponga a tre procedure non strettamente necessarie, per poi magari sentirsi esattamente come prima.

Come è più conveniente far iscrivere il paziente a una palestra specializzata dove i fisioterapisti supervisionano ogni progresso anziché sottoporlo a un'operazione altamente invasiva di fusione spinale.

La bellezza di questo approccio è che toglie un peso al paziente e crea un sistema che lo accompagna nella giusta direzione.



Lydia Haueter, Senior Investment Manager del Pictet-Health e del Pictet-Biotech di Pictet Asset Management