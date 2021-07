Il Covid ha avuto un impatto negativo su diversity e inclusion in una azienda su tre

Dall’osservatorio sul diritto del lavoro di Ius Laboris e Toffoletto De Luca Tamajo emerge che a livello globale solo nel 26% delle aziende con più di 10.000 dipendenti gli effetti sono stati positivi

Non c’è solo l’aspetto economico e sanitario.

La pandemia ha influito anche sulle politiche di diversità e inclusione implementate dalle aziende.

Dalla ricerca realizzata da Ius Laboris - la più grande alleanza internazionale di specialisti in diritto del lavoro diffusa in 59 Paesi nel mondo - con la collaborazione per l’Italia di Toffoletto De Luca Tamajo, studio legale specializzato in consulenza, aspetti legali e fiscali del diritto del lavoro e sindacale per le imprese, che ha analizzato l’andamento delle attività per promuovere la diversity & inclusion all’interno delle aziende, emerge infatti che il 33% delle organizzazioni a livello globale ne ha risentito profondamente e il 30% di esse prevede ricadute anche in futuro.