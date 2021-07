Industria calzaturiera: +3% dell'export ma i numeri del 2019 rimangono lontani

Siro Badon (Assocalzaturifici): la ripresa è ancora distante, sebbene l'attenuarsi della virulenza pandemica riesca a farci intravedere la luce in fondo al tunnel

Timidi segnali di rinascita nel primo trimestre 2021 per l'industria calzaturiera grazie all'export (+0,3% in quantità e +3% a valore) ma i livelli pre-covid restano lontani.

Secondo gli ultimi dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici, dopo le flessioni senza precedenti registrate nel 2020, con una perdita di circa 1/4 del fatturato e della produzione nazionale, il graduale miglioramento nella situazione epidemiologica, con il conseguente allentamento, in Italia e in diversi Paesi, delle misure restrittive adottate per arginare i contagi, ha favorito in avvio dell'anno un ritorno a livelli di attività un po' meno negativi rispetto ai trimestri precedenti, benché ancora ampiamente sottotono.

Tempi di recupero non brevi

"La ripresa è ancora distante, sebbene l'attenuarsi della virulenza pandemica riesca a farci intravedere la luce in fondo al tunnel", spiega Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici. "Se sul fronte estero il rimbalzo di marzo è bastato per riportare i risultati del trimestre almeno sui valori della prima frazione 2020, non così sul mercato nazionale, dove la chiusura dei negozi nei centri commerciali nel weekend, misura rimossa solo lo scorso maggio, ha indotto un ulteriore calo negli acquisti delle famiglie rispetto ai primi 3 mesi di un anno addietro.