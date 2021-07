Mercati: Europa favorita nel secondo semestre

Sebbene rimanga qualche incertezza, ci aspettiamo una piena riapertura nel terzo trimestre 2021 e che il PIL raggiunga i livelli pre-crisi entro la metà del 2022.

La spesa delle famiglie sarà il principale motore della crescita, ma la spesa per investimenti beneficerà di condizioni di finanziamento vantaggiose, migliorando la redditività e la domanda.

La politica fiscale e le misure monetarie favoriscono l'outlook di crescita economica positiva che, a sua volta, fungerà da grande sostegno per il settore aziendale.

Dopo essere calate per tutto il 2021, le vendite e i profitti si riprenderanno nettamente nel 2021.

Tale scenario di ripresa economica e aziendale è stato in un certo senso già anticipato dagli investitori azionari europei, dato che la maggior parte dei mercati sono in rialzo a due cifre dall'inizio dell'anno.

C'è ancora spazio per ulteriori rialzi, poiché il flusso di notizie sarà costantemente positivo nei mesi a venire.