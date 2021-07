Automotive: la digitalizzazione puÃ² contribuire alla ripresa

L'utilizzo costante della carta di pagamento fa parte di abitudini ormai consolidate, non sempre facili da superare, che richiedono ancora versioni cartacee di contratti e fatture come prova di un processo o di una spesa.

Ma l'accelerazione digitale vissuta in modo improvviso ha portato anche i più restii a un deciso cambio di prospettive, seppur "obbligato".

Arrivano i Millennial

Il settore dell'automotive nel suo complesso ha quindi avviato un processo di implementazione di tecnologie avanzate di automazione e di digitalizzazione per rendere più efficienti i processi tradizionali.



Pensiamo per esempio alla gestione delle pratiche auto e all'utilizzo dei dati o alla collaborazione con gli attori della filiera automobilistica.

La grande maggioranza dei documenti cartacei è stata "trasformata" in digitale per agevolare le comunicazioni e la condivisione, ed essere in grado di rispondere alle esigenze dei clienti, abituati ad esperienze online sempre più efficaci e fluide, basate su un modello consumer.

Secondo un report di McKinsey, infatti, nel 2025 circa il 45% degli acquirenti di automobili saranno i cosiddetti "millennial", per questo è importante non farsi trovare impreparati.

Con le giuste soluzioni di acquisizione delle immagini, è possibile digitalizzare interi processi operativi, come quello di sottoscrizione di un contratto, con una serie di vantaggi per clienti e concessionari, conservando in modo intelligente e sicuro copie dei documenti digitalizzati.



Digitalizzare i dati non solo consente di snellire le attività, proteggere le informazioni in archivio e incrementare la collaborazione, ma permette di avviare un processo intelligente per estrarre i dati ed elaborarli con software e tecnologie di riconoscimento ottico dei caratteri, analizzarli e utilizzarli in chiave di business.

Questo consente alle organizzazioni di elevare il livello di intelligence organizzativa che aiuta a prendere decisioni migliori in un mercato altamente competitivo.

La raccolta, la digitalizzazione e l'analisi dei dati sono quindi fondamentali per avere informazioni facilmente accessibili e sicure e flussi di lavoro efficienti che semplificano le attività, rendendole più produttive, nel completo rispetto delle normative.

Massimiliano Grippaldi, Regional Sales Manager di PFU Italia