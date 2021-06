Come cambia la vita dopo il lockdown per i retailer

Tuttavia, oggi è finalmente l'ora di tornare a fare progetti per i negozi fisici in modo che, nel momento in cui torneranno i clienti, sarà possibile garantire loro l'esperienza migliore e più sicura possibile.

Anche dopo il lockdown, sicurezza e soluzioni contactless continueranno ad avere un'importanza chiave.

Non solo le persone saranno infatti più attente alla propria sicurezza, ma saranno anche più abituate e più inclini all'utilizzo del digitale.

L'avversione dei clienti per le code sarà ancora più accentuata così come accentuate saranno le loro aspettative di poter effettuare transazioni veloci e senza intoppi, come avviene con lo shopping online.

Secondo una ricerca di Scandit, i retailer che già offrono soluzioni di self-scanning o di Scan & Go, affermano che alcuni dei maggiori vantaggi sono la possibilità di ridurre le occasioni di contatto con il personale e con gli altri clienti.



Un minor numero di touchpoint che permette di risparmiare tempo in coda, in fase di checkout, e che rende l'esperienza di acquisto più comoda, è di fondamentale importanza.

Allo stesso modo, queste app di Scan & Go non servono per un'unica funzione e possono essere utilizzate per migliorare ulteriormente l'esperienza del cliente e aumentare la probabilità di realizzare una vendita.

Per esempio, i clienti potrebbero utilizzare le medesime app per ordinare gli stessi oggetti da casa, che potrebbero essere poi consegnati oppure gestiti come in una sorta di lista della spesa, in modo tale che i clienti possano velocemente fare le scansioni e pagare direttamente in negozio.

Attraverso un'esperienza di acquisto contactless e sicura, le organizzazioni potranno far crescere la fiducia dei consumatori all'interno dei negozi.

Inoltre, i tool digitali potranno anche aiutare la creazione di un customer journey per lo shopping più completo in tutte le sue fasi.

Il ruolo della tecnologia

La promessa di uno shopping più veloce, più facile e frictionless ha convinto molte catene importanti a investire in applicazioni Scan & Go negli ultimi anni.



Con il giusto software di computer vision ad alte prestazioni, qualsiasi dispositivo mobile fornito di videocamera può diventare un potente scanner barcode.

Molti retailer utilizzano questa tecnologia per permettere a chi acquista di scansionare il barcode usando i propri smartphone e poi pagare a un kiosk di self-checkout o attraverso l'app.

I retailer dovranno usare la potenza dello smartphone per adattarsi a queste richieste in continua evoluzione e permettere ai clienti di ottenere immediatamente le informazioni sui prodotti.

I leader d'azienda del settore credono che i clienti richiederanno più informazioni sui prodotti durante l'esperienza in-store, con il 59,5% che vuole queste informazioni per fare scelte d'acquisto più consapevoli.

Tali funzionalità possono anche essere acquisite con lo smartphone del cliente grazie a un layer di realtà aumenta.



Chi non riuscirà a rispondere a queste nuove esigenze potrà riscontrare una perdita di clienti e minor fidelizzazione.

Ma se i retailer ce la faranno, potranno cogliere i benefici di tutto ciò, con un terzo di loro che vedrà un miglioramento delle vendite grazie proprio al self-scanning dei clienti, secondo la ricerca di Scandit.

Il viaggio che ci aspetta

Con quasi la metà (45,4%) dei retailer con soluzioni di self-scanning che già offrono app scaricabili per lo shopping, il self-scanning è stato ed è un modo potente di migliorare l'engagement del cliente all'interno del negozio.

Un'esperienza di scanning efficace ed efficiente può aiutare a far risparmiare tempo e a rendere più fluide le transazioni e tutto questo è ideale in un mondo post-pandemico, perché ottimizzerà l'esperienza del cliente e, in ultima, analisi migliorerà la fidelizzazione e la fiducia.