PerchÃ¨ investire nel capitale umano - Le tendenze per plasmare il futuro

Proprio per questo, a parità di numero di studenti, la spesa per l'istruzione aumenta del 4% all'anno e in maniera stabile.

Nel mondo dell'istruzione, alcune nicchie avanzano ancora più rapidamente.

Si pensi in particolare alla cosiddetta "EdTech" (le nuove tecnologie che agevolano la didattica), per la quale si attende una crescita di oltre il 12% all'anno negli anni a venire.

In questo settore assistiamo all'emergere di imprese innovative, che offrono nuovi strumenti a insegnanti e studenti, contribuendo al miglioramento della qualità e della diffusione di contenuti didattici.



È il caso per esempio di società come TAL Education, Chegg o ancora Sanoma.

Una serie di studi realizzati dall'OCSE permette di comprendere il valore creato dall'istruzione.

per esempio, in media un diploma del terziario ha un costo di 53.000 dollari e genera un ritorno netto di 320.000 dollari, pari a un tasso interno di rendimento (TIR) del 14%.

Secondo un altro calcolo, un diploma del terziario avrebbe un valore attuale netto per lo Stato di 135.000 dollari1.

Si tratta di cifre notevoli, in quanto illustrano la logica economica dell'investimento nell'istruzione a livello macroeconomico.

Sul fronte microeconomico, dimostrano la pertinenza delle offerte di formazione e mettono in luce la solidità del business model delle imprese del settore nonché il loro pricing power, ovvero la capacità di un'azienda di imporre i suoi prezzi al consumatore.

La natura dei posti di lavoro evolve

La trasmissione del sapere è ovviamente inscindibile dai concetti di istruzione e formazione.



Questo approccio costituisce però a tutti gli effetti una nuova tendenza.

Come illustra la nostra capo-economista, Mathilde Lemoine, due forze strutturali intervengono in concertazione: invecchiamento della popolazione e accelerazione della diffusione dei progressi tecnologici.

Queste due tendenze di fondo accelerano l'obsolescenza del capitale umano.

Investire nell'istruzione e nella formazione continua è la risposta a questa sfida.

Proprio in quest'ottica, di recente il governo cinese ha indicato che occorrerà ri-formare ("reskill") il 30% della forza lavoro del Paese entro il 2030 per poter tradurre in realtà gli obiettivi di crescita macroeconomici di Pechino.

Secondo un ragionamento simile, uno studio di Dell Technologies e dell'Institute for The Future ha stabilito che l'85% dei posti di lavoro che avremo nel 2030 oggi non esistono ancora.



Il dato può essere opinabile, ma traduce un'implacabile verità: alla luce delle trasformazioni tecnologiche attuali, la natura dei posti di lavoro evolve e genera una domanda crescente di formazione e servizi didattici.

La protezione dei dipendenti al servizio della produttività

La protezione dei dipendenti e del loro benessere passa anche attraverso un'idea di crescita a lungo termine.

Si tratta di salvaguardare il capitale umano.

È un discorso di importanza tanto morale quanto finanziaria.

Sul fronte morale, la presa di coscienza è recente, ma è destinata ad amplificarsi, specialmente nelle regioni emergenti.

Si potrebbe tuttavia pensare che questo risveglio sia stato verosimilmente innescato da considerazioni di ordine economico.

Due ricercatori dell'Università della California hanno stimato che il costo degli incidenti sul lavoro si aggiri intorno a 200 miliardi di dollari all'anno? solo per gli Stati Uniti.