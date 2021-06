Healthcare: tecnologia fattore chiave del cambiamento

Tutto ciò servirà a democratizzare la gestione dei servizi sanitari e del benessere, fornendo ai singoli individui gli strumenti e i dati affinché possano assumersi maggiori responsabilità in riferimento al proprio stato di salute.

Sebbene questi cambiamenti siano in atto ormai da tempo, oggi ci troviamo in una fase positiva, in cui inizieremo a vedere innovazione e progresso nel settore.

Ciò guiderà i ritorni delle aziende all'avanguardia in termini di innovazione e questo progresso è visibile in un numero di nuovi medicinali, in aree come oncologia e terapia genica, che sono sul punto di essere commercializzati.



Intanto, la pandemia di COVID-19 ha accelerato l'adozione della telemedicina e dei servizi digitali.

Le aree più interessanti

I sottosettori più impattati dal COVID-19 (ospedali, strutture e prodotti sanitari di consumo, per esempio l'area degli apparecchi acustici) stanno vedendo una ripresa in termini di volume di pazienti/procedure, che sta contribuendo a guidare la performance delle società nel settore.

Ci aspettiamo che questa tendenza continuerà anche l'anno prossimo.

La rapida ascesa nella produzione di vaccini per il COVID-19 e la crescente presa di coscienza che le vaccinazioni continueranno implica che vi è ancora potenziale di crescita per le aziende coinvolte nella catena di approvvigionamento.

Sebbene alcuni sottosettori come biotecnologie e tecnologia sanitaria abbiano performato bene, continuiamo a trovare opportunità sul medio periodo.



Vediamo un flusso costante di nuove ed eccitanti aziende biotecnologiche che stanno nascendo in diverse aree geografiche.

Queste società dovrebbero beneficiare del raggiungimento di nuove frontiere sul lato dei test clinici o potrebbero diventare target di acquisizione per aziende più grandi che hanno bisogno di nuovi prodotti.

Il periodo di lockdown ha acceso i riflettori sul valore della telemedicina e dei servizi sanitari digitali.

Sono stati sviluppati nuovi strumenti per gestire meglio malattie croniche, come il diabete, utilizzando un monitoraggio da remoto e prodotti di intelligenza artificiale per la sanità comportamentale.

Si tratta di un trend relativamente nuovo nell'adozione, che quindi continua a essere una fonte di crescita sul lungo periodo.

Fattori di rischio

Le pressioni sui bilanci pubblici diventeranno sempre maggiori, dato l'elevato livello di prestiti già concessi.



Ciò rappresenta un ulteriore slancio per una migliore gestione delle risorse.

Saranno necessari un approccio innovativo e l'adozione di tecnologie che siano di beneficio per i pazienti, ma anche per i sistemi sanitari a livello di costi.

Le politiche pubbliche nel settore sanitario, soprattutto in riferimento ai prezzi, sono sempre ampiamente discusse dalla stampa, soprattutto durante le fasi elettorali.

La realtà è che gran parte dei governi dovrà incorporare i servizi sanitari privati per aumentare e sostenere i livelli di domanda di assistenza sanitaria pubblica.

Ciò significa che dovranno quindi creare un contesto che sia di supporto per queste aziende.

Un'area di crescita sostenibile

Sono tre le forze che a nostro avviso hanno il potenziale per rendere il settore sanitario un'area di crescita sostenibile in futuro.