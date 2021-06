Welfare e rapporti di lavoro: nei workshop si ritorna in presenza!

L'evento si svolgerà il 20-21-22 luglio 2021 a Milano, ed è rivolto a direttori e responsabili HR di grandi aziende e PMI, Avvocati e Consulenti del lavoro, Rappresentanti di enti e istituzioni nazionali e regionali

Con la proroga selettiva del divieto di licenziamento dal 1 luglio, il governo di fatto concede alle aziende di intervenire sulla propria forza lavoro, in uscita ma anche in entrata.

Questo porterà necessariamente a un cambio di paradigma per migliaia di realtà che si troveranno ad affrontare situazioni che possono esser complicate se non trattate con le giuste misure.

Per questo è importante Welfare e rapporti di lavoro, percorso di 6 incontri operativi su welfare aziendale e i più moderni strumenti per la gestione dei rapporti di lavoro: contenzioso e incentivi all'esodo, smartworking e welfare aziendale, gestione del personale in gruppi/reti di imprese e rapporto di lavoro del socio di cooperativa.