Virtual Day: New Chief eXperience Officer for New Digital Player

L'evento è alla sua seconda edizione e si andrà a focalizzare sulla scelta della piattaforma più adeguata, sulla pianificazione delle strategie, sulla selezione del giusto canale, sull'utilizzo degli analytics a supporto.

Condivideremo esperienze straniere, grazie alla partecipazione di Atrium Health Enterprise, Emirates NBD, Nespresso, Lundbeck.

Numerosi i nomi di spicco presenti, come Too Good To Go, Flowe e Illimity, per citarne alcuni".

All'evento partecipano relatori provenienti da aziende di spicco a livello internazionale e realtà innovative.



Per citarne alcuni:

- David Dalati, User Experience Researcher FlixBus;

- Filippo Quaglia, Head of Ecommerce & Customer Integration DHL Express;

- Alberto Bruzzese, Head of Customer Success Too Good To Go;

- Monica Palacios, User Experience Designer Deliveristo;

- Salvatore Zaccagnino, Customer Insight Manager Illimity;

- Marco Zugnoni, Head of Consumer Experience L'Oréal Italia.

Inoltre, uno degli obiettivi della nuova edizione dell'evento è quello di approfondire quanto sta accadendo oltrefrontiera.

Porteranno una testimonianza internazionale:

Da Dubai: Paolo Barbesino, Head of Multichannel Banking Emirates NBD, che parteciperà alla Tavola Rotonda "L'Evoluzione full digital dei Player: come rispondere a questa rivoluzione con nuove strategie di customer experience?"

Prenderanno parte alla Tavola Rotonda "Obiettivo primario: costruire una strategia di Customer Experience efficace e sostenibile nel tempo.



Quali sono le difficoltà applicative?" da Losanna: Michela Cocco, Global Customer Experience & Innovation Nespresso, e da Copenaghen: Danilo Pagano, Vice President Digital & Head of Global Customer Engagement Lundbeck.

L'evento è pensato come punto di incontro delle seguenti figure aziendali: Chief Experience Officer, Head of Customer Department, Head of Multichannel, Chief Costumer Management, Chief Marketing Officer, Chief Information Officer, Chief Operation Officer.

Il programma completo di Virtual Day è consultabile sul sito dell'evento: https://www.ikn.it/evento/11177/virtual-day-2021/home