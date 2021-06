Laura Corbetta (OBE): dal Branded Entertainment grandi opportunitÃ  per le aziende

Abbiamo rilevato una soglia di investimento che per i progetti televisivi va dai 100 ai 350mila euro, mentre sul digitale ha un costo che difficilmente supera i 100mila euro, una differenza enorme.

Parliamo di due prodotti branded entertainment completamente diversi tra loro, entrambi lavorano con grande efficienza nel raggiungimento delle audience, ma chiaramente con volumi e cubature completamente diverse.

Ogni anno voi presentate una ricerca che fotografa il settore.

Quali sono le principali evidenze?

La ricerca offre una serie di osservazioni interessanti.

La prima è sul media mix perché oggi il digitale guida la corsa.

C'è una grande crescita del podcast e il video continua la propria crescita.

All'interno dell'associazione abbiamo aperto un tavolo dedicato ai produttori di podcast proprio perché l'importanza è diventata enorme.



La televisione conserva un ruolo molto importante, anche a livello di budget.

Un secondo elemento che emerge con chiarezza è che un progetto di Branded Entertainment ha un DNA transmediale, con oltre il 45% dei progetti pensato per lavorare su tutti i canali senza distinzione, con strategie di comunicazione interessanti.

Questa è sempre stata una caratteristica del Branded Entertainment che offre una grandissima capacità di amplificazione.

Un mercato che cresce, ma crescono anche le competenze?

La transmedialità ha un impatto importante sulla filiera, perché risulta ancora molto articolata e allargata, con specializzazioni sempre più spinte.

In sintesi posso dire che la progettualità coinvolge molti interlocutori, che vanno dall'agenzia creativa al centro media e che interagisce direttamente anche gli editori.



Non ci sono modelli consolidati, ma credo che sia cresciuta la disponibilità da parte di ogni attore della filiera a fare il proprio lavoro in maniera un pochino più mirata.

Sta crescendo il rispetto dei ruoli e delle competenze specifiche ed emerge una una strategia di comunicazione e di marketing, ma soprattutto di business e di obiettivi specifici e i brand possono trarne beneficio.

Uno sguardo al futuro.

Il Branded Entertainment non più visto come una possibilità tattica, ma proprio come un'opportunità strategica decisiva per la comunicazione. I brand devono iniziare a utilizzare questo ecosistema in maniera completa e non a pezzettini, diciamo proprio in modo strategico.

Le grandi aziende hanno certamente più opportunità, mentre le piccole fanno molta fatica ma hanno compreso l'importanza.

Le grandi e le piccole aziende sempre di più si stanno confrontando in uno scenario media che chiaramente sta cambiando.



Questa è una cosa che diciamo da sempre, ma è sempre in rapida e costante trasformazione.

Stiamo andando incontro a una frammentazione delle audience.

Se guardiamo alla televisione, nell'accezione della smart tv, resta il device principale, ma la diffusione del contenuto passa su tutti i tipi di device, su canali lineari tradizionali o via internet come Netflix, Youtube o Facebook.

Abbiamo un'amplificazione esponenziale della scelta per il consumatore e quest'ultimo è diventato sempre più consapevole.

Il potere del telecomando è diventato il potere degli schermi e delle piattaforme.

Nei mercati più evoluti come gli Stati Uniti, abbiamo visto un brand come Pepsi che a febbraio di quest'anno per una settimana ha realizzato un progetto in collaborazione con Fox per creare uno show in prime time di mezz'ora con un jackpot da 250mila euro.