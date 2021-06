PerchÃ¨ gli italiani abbandonano i pagamenti in contanti (a parole)

Lo scoppio della pandemia e la conseguente diffusione di eCommerce e delivery hanno accelerato il passaggio verso il digitale in tutto il paese e in tutte le fasce della popolazione. Fra le regioni spiccano come le più dinamiche per quanto riguarda i pagamenti digitali Emilia-Romagna e Puglia, dove utilizzatori e prospect di soluzioni smart raggiungono rispettivamente il 43% e 39% della popolazione, contro il 35% della media nazionale.

I benefici del cashless: una questione (anche) di sicurezza

Ma quali sono i principali benefici associati all'utilizzo di pagamenti elettronici da parte degli italiani?

Oltre il 70% degli intervistati ritiene che sia importante incentivare l'utilizzo di queste soluzioni per per emancipare il paese dall'arretratezza e migliorare la qualità della vita di consumatori e negozianti.

Le ragioni per preferire soluzioni diverse dal contante sono legate soprattutto alla comodità (67%) e la velocità di utilizzo (58%). Inoltre, Il 33% degli intervistati indica la sicurezza come fattore determinante nella scelta di utilizzare smart payments o carte di credito.



Soffermandosi sulle ragioni associate al percepito senso di maggiore sicurezza, il 61% degli italiani ritiene che i pagamenti elettronici contribuiscano a limitare l'evasione fiscale, il 37% afferma che possano aiutare a diminuire i rischi di scippi, mentre il 28% pensa che garantiscano maggiore igiene: un aspetto senz'altro legato alla pandemia e al repentino cambiamento di abitudini ad essa legato.

Gli italiani e le misure a favore dell'adozione dei pagamenti digitali

Il sondaggio ha inoltre esplorato le opinioni degli italiani riguardo alle recenti misure messe in atto per disincentivare l'utilizzo del contante.

L'aumento della soglia fino a ?50 dei pagamenti contactless senza pin è valutato positivamente da oltre 7 italiani su 10; il 20% degli intervistati apprezzerebbe un ulteriore innalzamento del limite. Con poco meno della metà della popolazione che ha aderito (44%), anche il programma di cashback di stato è stato accolto favorevolmente dal 68% degli Italiani.



Solo il 6% afferma di non essere a conoscenza di questa iniziativa da parte dello stato.

I pagamenti digitali nei negozi

Oltre all'evidente crescita dell'eCommerce, anche l'utilizzo dei metodi di pagamento scelti all'interno dei negozi sta cambiando rapidamente e la pandemia ha ulteriormente accelerato questa tendenza, favorendo l'adozione di soluzioni cashless e smart.

I pagamenti senza contanti sono cresciuti stabilmente nel corso degli ultimi due anni, soprattutto grazie alla diffusa adozione di carte di credito o di debito utilizzate nei negozi dal 69% degli italiani. La crescita degli smart payments contribuirà a far proseguire la tendenza verso il cashless nei negozi: Il 26% dichiara di averli utilizzati negli ultimi 24 mesi e si prospetta una crescita ulteriore del 9% nel corso dei prossimi 2 anni.

Ma quali sono i principali ostacoli utilizzo dei pagamenti elettronici in-store? il 73% degli italiani ritiene che gli alti costi di transazione limitino una maggiore accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei negozianti, soprattutto per importi meno elevati.

La reazione alla pandemia da parte dei principali retailer

"Come abbiamo constatato con le nostre aziende clienti, la chiusura dei punti vendita durante i periodi di lockdown ha spinto i grandi marchi ad adottare nuove soluzioni di pagamento e a offrire servizi innovativi per andare incontro alle restrizioni e alle mutate esigenze di consumo", ha commentato Philippe De Passorio, Country Manager, Adyen Italia (nella foto).



"Con soddisfazione constatiamo che la stragrande maggioranza delle persone (87%) si ritenga soddisfatto della reazione messa in campo dai brand. Un processo di digitalizzazione accelerata al quale anche noi abbiamo contribuito e continueremo a farlo con le nostre soluzioni sviluppate per abilitare l'omnicanalità delle vendite".

L'87% degli italiani afferma di aver apprezzato particolarmente la possibilità di acquistare prodotti offerti all'interno di piattaforme e-commerce (87%) o direttamente dal sito del retailer (84%).

La pandemia ha spinto i retailer anche ad offrire nuovi servizi agili e flessibili - a metà strada tra il negozio fisico e l'online - per continuare a garantire ai consumatori un livello di servizio pari alle aspettative. Tra questi, rientrano ad esempio la consegna a casa, apprezzata dall'81% degli intervistati, la possibilità di ritirare il prodotto in negozio (71%) ma anche l'opportunità di provare un prodotto a casa per poi pagarlo on line (66%) o, ancora, finalizzare un acquisto telefonicamente a seguito dell'invio di un link di pagamento (63%).