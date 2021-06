NextGen EU: le PMI chiedono di non mancare l'occasione per il rilancio del Paese

Una pandemia che ha pesato in modo significativo sui fatturati delle imprese italiane, con conseguenze negative per circa il 60% delle microimprese e per oltre il 50% delle piccole e medie imprese nostrane.

Tuttavia, non tutte le PMI italiane (intorno al 40%) ritengono così vitale il ruolo del NextGen EU come strumento di competitività futura, e anzi fanno da contraltare suggerendo alternative a loro parere più valide al fine di riportare l'Italia su un sentiero di crescita sostenibile nel corso dei prossimi anni. Tra queste, oltre il 60% ritiene che il Governo debba attuare programmi concreti per supportare le aziende che decidono di riportare le produzioni in Italia (re-shoring), il 52% preme per una sostanziale riforma dei contratti di lavoro, e circa il 40% cita tra le chiavi di volta una radicale riforma del sistema fiscale.



"L'Unione Europea ha messo in campo risorse straordinarie per permettere all'economia dei diversi Stati membri di ripartire una volta cessata la fase pandemica e di disegnare un futuro di crescita all'insegna del digitale e della sostenibilità", ha commentato Federico Leproux, CEO di TeamSystem. "Si tratta di un'opportunità di portata storica per digitalizzare in modo esteso il nostro tessuto imprenditoriale, per lanciare una vera e propria trasformazione digitale di sistema, che includa la pubblica amministrazione, facendo sì che il drammatico periodo che abbiamo vissuto - con la conseguente crisi economica - possa rappresentare un momento di svolta, in cui abbiamo saputo reinventarci, costruendo un'economia più dinamica, sostenibile, tecnologica e inclusiva. Tuttavia, concordo con chi lega indissolubilmente gli investimenti in arrivo con la necessità di attuare quelle riforme strutturali in grado di risolvere gli annosi problemi dell'Italia dal punto di vista della burocrazia, della giustizia, e della semplificazione dei processi. Solo così il NextGen EU potrà davvero esprimere al 100% il proprio potenziale su futuro del Paese e sulle imprese".