Inclusione sociale: dobbiamo abbattere il digital divide. E non solo sul lavoro

Il 64% (il 73% in Italia) teme che i propri parenti più anziani non riescano a stare al passo con il mondo digitale.

Più di uno su tre (37% in EMEA, 31% in Italia) ha la sensazione di perdere il controllo man mano che la tecnologia pervade sempre di più la sua vita quotidiana

Responsabilità di formare le competenze digitali

Il 59% degli intervistati (62% in Italia) ritiene di essere responsabile della crescita delle proprie competenze digitali.

Per il 29% degli intervistati nel nostro Paese a essere responsabile è la scuola o l'Università, per il 16% lo Stato e per l'11% la responsabilità deriva da una collaborazione fra Pubblico e Privato.



Se si sposta l'attenzione sul soggetto di cui più ci si fida per l'aumento delle proprie competenze digitali, il 60% dichiara sé stesso, il 28% degli intervistati nel nostro Paese ha fiducia nella scuola o l'Università, il 16% nello Stato e il 13% in una collaborazione fra Pubblico e Privato.

Proprio in questo ambito, VMware è impegnata da anni per sostenere e sviluppare le competenze digitali in tutto il mondo attraverso la VMware IT Academy. Collaborando con enti di formazione, scuole e Università insieme a Istituti pubblici, aziende partner e organizzazioni, la VMware IT Academy aiuta gli studenti di tutte le età a sviluppare le proprie competenze in modo che possano partecipare attivamente all'economia digitale.

In Italia, VMware ha recentemente dato vita al programma Orizzonte Digitale, in collaborazione con la CRUI e alcune Università Italiane, per la realizzazione di incontri formativi, seminari e lezioni didattiche presso gli Atenei che hanno aderito al programma, mettendo a sistema il know-how consolidato di VMware nelle tecnologie digitali in ambiti come il Cloud, il Networking e la Sicurezza e il Digital Workspace.



VMware è convinta che la collaborazione fra le aziende e il mondo universitario sia indispensabile per fornire ai giovani le competenze richieste oggi da un mondo del lavoro che si sta profondamente trasformando. Una sinergia fondamentale per sostenere lo sviluppo socio-economico che, ora più che mai, ha bisogno di una forte trasformazione digitale per essere competitivo sul mercato globale.

Raffaele Gigantino, Country Manager, VMware Italia