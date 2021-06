Pallet: riparte la crescita ed Ã¨ subito record. Ma il futuro Ã¨ complesso

Positivi anche i dati che arrivano da FITOK, marchio che certifica il corretto trattamento fitosanitario di imballaggi e componenti in legno: nel 1° trimestre sono stati trattati 758.495 m3 di legno, il 15% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Numeri forniti da Conlegno, Consorzio Servizi Legno Sughero, che si occupa della gestione dei marchi internazionale di prodotto EPAL e FITOK per l'Italia, garantendo la qualità dei pallet e la sicurezza delle merci trasportate.

"In quanto strumento imprescindibile per trasportare qualsiasi tipo di merce, l'andamento del mercato dei pallet può essere considerato uno specchio dell'economia", spiega Orlando Fravega, Presidente di Conlegno. "Nonostante la crescita dei volumi di produzione, in termini di marginalità sarà però un anno difficile per il settore a causa del prezzo del legname fuori controllo e della scarsità della materia prima che avrà inevitabili ripercussioni sul costo dei pallet, con aumenti dal 50 al 100%. Conlegno è pronto a supportare i consorziati in questa delicata fase di ripartenza mettendo a disposizione professionalità ed esperienza e si impegna a garantire alle aziende coinvolte nella ripresa economica imballaggi sicuri, sostenibili e affidabili".