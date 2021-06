Covid-19: la tecnologia UV-C per la sanificazione dell'aria rende piÃ¹ sicuri i luoghi pubblici e di lavoro

Il D.Lgs. 81/08 richiede infatti ai datori di lavoro di adottare misure tecniche e procedurali per evitare ai lavoratori l'esposizione ad agenti biologici, adottando le soluzioni di «massima sicurezza tecnologicamente fattibile», anche affinché i lavoratori dispongano di 'aria salubre' e anche negli ambienti dove non sia possibile ventilare in modo adeguato.

I dispositivi SanificaAria che abbiamo realizzato utilizzano i raggi ultravioletti quale sorgente di sanificazione: aspirano l'aria all'interno di una camera opportunamente dimensionata dove sono posizionate le lampade UV-C, che disattivano gli agenti patogeni eventualmente presenti e rimettono in circolo l'aria sanificata in continuazione e possono essere utilizzati 24 ore su 24 anche in presenza di persone all'interno dell'ambiente perché sicuri.

Laboratori accreditati ed Università hanno testato e certificato questa tecnologia, confermandone l'efficacia nella disattivazione di virus e batteri fino al 99,66%.



Diversi modelli per diverse esigenze di installazione, da 50mq per gli uffici, a 200mq per spazi comuni e sale riunione fino ad arrivare a modelli adatti ad ambienti di oltre 400mq per coprire anche le aree produttive e i magazzini.

I nostri strumenti di sanificazione sono quindi certamente in linea con il requisito della necessità di adottare quelle soluzioni tecniche evolute che rispondono in pieno alle esigenze dei datori di lavoro, in particolar modo nell'affrontare il rischio pandemico, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori".

"L'azienda ha due punti fissi nel proprio DNA - commenta Gian Pietro Beghelli, Presidente del Gruppo Beghelli - che sono l'investimento in ricerca e la finalizzazione della ricerca per la sicurezza delle persone. Nasce da questo spirito la collaborazione attivata, grazie al supporto di UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova, con il mondo universitario e la società Polistudio, che ci ha consentito un approfondito confronto con le competenze accademiche e professionali necessarie all'analisi funzionale del nostro più recente prodotto per la sanificazione dell'aria, sia in ambienti pubblici che negli ambienti di lavoro e nelle case. Come azienda siamo consapevoli dell'importanza di condividere i risultati degli studi condotti dai ricercatori con la comunità scientifica e con la platea degli addetti ai lavori".