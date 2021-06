Gli investimenti di qualitÃ  per ora sono in Europa

Sarebbero infatti i mercati europei - che vedono una maggiore presenza di settori value nei propri listini, ma anche delle ottime aziende nel settore mid e small cap - ad avvantaggiarsi della fine delle restrizioni e dal conseguente slancio della crescita. E la successiva normalizzazione dei tassi di interesse (non dimentichiamoci mai che chi presta denaro dovrebbe essere remunerato per farlo e non certo pagare) renderebbe appetibili anche le banche e in genere i titoli finanziari del Vecchio Continente, nonostante l'ottima performance da inizio anno.



Pur tuttavia, qualora la variante Delta inglese diventasse più aggressiva, tutto quanto appena consigliato diventerebbe desueto. Aggiungendo poi al fattore pandemia le parole della FED, si capisce subito come queste logiche andrebbero in corto circuito.

Mi sembra cosa evidente che se le economie continuano ad espandersi e l'inflazione a salire, prima o poi, pur rimanendo "dietro la curva", la FED dovrà pur cominciare a diminuire gli acquisti e i mercati azionari dovranno farsene una ragione, così come quando questi acquisti finiranno e i tassi torneranno a salire. Del resto, la storia ci insegna che è quando i tassi salgono che l'economia va alla grande e non il contrario. Bisogna dunque preoccuparsi quando i tassi vengono abbassati.

Dovendo pertanto ragionare sulle varie percentuali e probabilità di scenario, direi che per il 70% le cose dovrebbero andare bene mentre rimane il 30% di possibilità che possano invece deteriorarsi di nuovo.



Purtroppo chi fa il nostro mestiere è sempre obbligato a contemplare anche gli scenari negativi o per lo meno provare a farlo. Non sono certo piccole fiammate dell'indice Vix o correzioni del 2-3 % a spostare l'ago della bilancia. Anzi, ritengo che movimenti al ribasso anche del 10 % possano essere persino benefici perché quello che conta non è l'immediato ma dove stiamo andando.

Rimaniamo quindi positivi in maniera costruttiva e vigile cercando di evitare però azioni che non meritano multipli alti se non a fronte di forti crescite, così come vanno evitate le "value trap" di quei titoli che sembrano buoni ma il cui prezzo non cresce mai. Questo è un mercato dove bisogna cercare la qualità.

Michele de Michelis CIO, Frame Asset Management