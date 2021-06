Eurobond: un cambiamento senza precedenti

Nei prossimi 5-6 mesi i giornali di economia e il percorso della ripresa forniranno orientamenti in merito all'inflazione futura che tranquillizzeranno i mercati obbligazionari.

Benché le voci di tapering abbiano causato alcune fluttuazioni per i rendimenti dei bond, la Federal Reserve (FED) assumerà probabilmente la guida su questo fronte e si prevede un approccio attendista da parte della Banca centrale europea (BCE). Il programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP) dispone ancora di un buon margine di applicazione affinché la BCE non abbia fretta di anticipare la ripresa.



L'Europa si sta sforzando di mantenere il passo con il programma di vaccinazione e il ritmo della ripresa economica è in ritardo rispetto agli Stati Uniti; perciò, il mercato dovrebbe prestare attenzione alle indicazioni della Fed in merito alle future mosse della BCE.

Con la ripresa dalla pandemia pienamente in atto, il tanto atteso programma NGUE è finalmente operativo: la sua dotazione ammonta a 800 miliardi di euro e gli investitori possono prevedere un'emissione media di obbligazioni UE di circa 150 miliardi di euro all'anno tra il 2021 e il 2026. Con scadenze variabili da 3 fino a 30 anni, tutti i prestiti rimarranno in essere almeno fino al 2058, evidenziando la permanenza dell'asset class. Con questo nuovo precedente, non sorprenderebbe se l'UE tenesse questo set di strumenti a sua disposizione in futuro. L'Unione è destinata a diventare un importante emittente con duration europea e rappresenterà una proposta interessante per molti tipi di investitori.



Tra 5 anni la nuova emissione nell'ambito del programma NGUE potrebbe rallentare e gli investitori cercheranno di tenere il passo delle opportunità in arrivo sul mercato. Le strategie che offrono loro l'accesso al paniere in espansione di bond dell'UE permetteranno di acquisire facilmente esposizione all'asset class, senza dover passare troppo tempo a cercare di reggere il ritmo dei mercati di capitale.

Lidia Treiber, Director, Research, WisdomTree