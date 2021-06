Borse: dove investire nella seconda parte dell'anno

Alla luce di tutto questo, qual è il miglior portafoglio per la seconda metà dell'anno?

Meglio puntare sui titoli value o su quelli growth?

L'idea di investimento di Axa IM è una sintesi dei due approcci: probabilmente il value sovraperformerà il growth ancora di un 10% da qui a fine anno, ma nel lungo periodo la tecnologia continuerà a correre più della old economy in quello che è un megatrend avviato dai lontani anni Ottanta del Ventesimo secolo.



Va poi considerato un altro elemento molto importante: nell'era della digital transformation, settori e singoli titoli oggi value potrebbero un domani diventare sempre più growth, costretti per sopravvivere a cambiare pelle. Pensiamo per esempio al futuro di un marchio come Volkswagen, in passato famoso per le sue auto popolari ma che per il futuro scommette su sofisticate vetture elettriche di fascia alta, dominate dal digitale. O alla parabola di General Electric, colosso con quasi 130 anni di storia, arrivato a essere una delle maggiori società come capitalizzazione per poi imboccare una parabola discendente che l'ha portata all'espulsione dall'indice Dow Jones e a vari tentativi di rinnovare il proprio modello di business.

Non dobbiamo poi sottovalutare i mutamenti di comportamento dei consumatori, accelerati dalla pandemia con le sue esigenze di distanziamento sociale. Il decollo definitivo di eCommerce, smartworking o streaming video non è destinato a essere abbandonato a pandemia finita, chi ha imparato a fare la spesa online o a guardare le serie su Netflix non smetterà di farlo quando il coronavirus sarà solo un ricordo.



In tutto questo, le Borse europee hanno una struttura più tradizionale, con molta industria e finanza, quindi in buona parte old economy, ma dall'inizio dell'anno sono state premiate dalla riscossa dei settori value. E questo nonostante nel Vecchio continente la crescita sia più lenta che negli Stati Uniti, con maggiori incertezze sulla gestione della pandemia e sull'utilizzo dei finanziamenti del piano Next Generation Ue, tra l'altro sensibilmente inferiori ai fondi messi in campo da Washington. È però anche vero che Bruxelles indirizzerà i fondi europei soprattutto su digitale e tecnologie green quindi macrosettori tipicamente growth, accelerando la digital transformation dell'economia del Vecchio continente.

L'Italia, infine, approfitta di una ciclicità favorevole, guardando con speranza a grandi investimenti infrastrutturali europei di cui beneficerà indirettamente anche il settore bancario (con i crediti in sofferenza destinati a diminuire). Resta però l'incognita sui tempi di realizzazione delle grandi riforme strutturali chieste da Bruxelles e sull'efficienza della burocrazia italiana nel distribuire le risorse di Next Generation Ue.



Alessandro Tentori, CIO Axa IM Italia