Rossella Sobrero (FERPI): l'Oscar di Bilancio 2021 fotografa l'impatto della pandemia nelle societÃ  e nella comunicazione

E' un lavoro qualificato. Le nostre sono delle associazioni riconosciute dalla legge 4 e i nostri soci fanno un colloquio d'esame per essere ammessi. Si fanno regolarmente delle sessioni di aggiornamento ma alla fine ci dispiace vedere che tutti i Comuni sono senza questa professionalità nei loro ranghi. Sono storture del sistema poco comprensibili.

E come si può fare?

Come FERPI ci stiamo impegnando in quello che noi chiamiamo "il tessitore sociale". Riteniamo che la gestione delle relazioni sia così importante da poter migliorare, per esempio, lo sviluppo sostenibile dei territori.

Infatti, si mettono in sinergia i vari attori e gli enti locali, ma anche le no-profit e perché no il mondo dalla formazione e da questa collaborazione si possono trovare delle soluzioni per i problemi che comunque dobbiamo affrontare, sia ambientali e sia sociali.



La vocazione del nostro lavoro è gestire le relazioni, siamo convinti che possiamo avere un ruolo sociale. Anzi, diciamo che l'abbiamo sempre avuto, però in questo frangente mi sembra ancora più importante sottolineare creare dei ponti tra mondi diversi può essere un qualcosa di molto utile per tutti. Pensiamo all'Agenda 2030 dell'ONU, dove l'obiettivo 17 è proprio quello sul quale tutti puntano, cioè networking e collaborazione. Oggi la singola azienda o la singola associazione no-profit, ma anche il singolo ente pubblico da soli non riescono a fare niente.

Per essere efficaci è necessario unire le forze. Questa è una sfida.

Una sfida e un impegno. Ma come si conciliano le cose?

Innanzitutto dobbiamo superare l'autoreferenzialità.

Questo è il vero rischio di questo mestiere, mentre si deve valorizzare il valore aggiunto che le partnership sono capaci di creare. Ci sono delle aree territoriali dove, per tradizione, questo è più facile e penso per esempio all'Emilia Romagna, che ha una tradizione di collaborazione molto spinta. Ma anche al Molise piuttosto che la Basilicata perché c'è sempre stato un sistema anche cooperativo e via di seguito capace di aggregare. Ma proprio perché presenti determinati elementi, mi ha colpito molto quando tre anni fa il Comune di Bologna ha fatto la Fondazione per l'Innovazione Sociale dove ha inserito all'interno tutti gli attori. Anche il Trentino è un grande esempio di cooperazione. Non tutte le zone però sono così. Se penso soprattutto al Centro-Sud dico che è un peccato che si faccia più fatica a collaborare perché poi i risultati balzano all'occhio.