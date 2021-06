Come accelerare la trasformazione della customer experience nel comparto assicurazioni

Engagement omnicanale e assicurazioni senza disguidi sono priorità strategiche legate alla Customer Experience (CX) che descrivono al meglio ciò che gli assicuratori desiderano realizzare per raggiungere il loro obiettivo digitale. È necessario dare evidenza ai principali casi d'uso della trasformazione digitale e sviluppare una relativa roadmap per evolversi verso il futuro digitale.

La ricerca IDC rivela anche che il 60% degli assicuratori ha definito un piano per creare comunicazioni personalizzate per i clienti. Al fine di semplificare e personalizzare queste esperienze, le compagnie assicurative dovrebbero incorporare intelligence nei processi interni ed esterni, per una migliore comprensione del customer journey e per allinearsi a prospettive, strategia e sistemi aziendali.

Migliorare la Customer Experience è essenziale per le assicurazioni

Le crescenti necessità tecnologiche del settore assicurativo dipendono principalmente dalle esigenze in costante cambiamento di nuovi clienti digitali che desiderano un'esperienza di acquisto e servizio disponibile in qualsiasi momento e luogo.



I trend di mercato stanno modificando il modello di business delle assicurazioni, in cui l'analisi avanzata dei dati in tempo reale aiuta a creare nuovi prodotti praticamente in tempo reale e a presentarli ai clienti come un valore aggiunto.

Per questo, per non perdere terreno e rimanere competitivi in questi tempi complessi, gli assicuratori devono soddisfare le aspettative legate all'esperienza di tutte le parti interessate, utilizzando tecnologie come le piattaforme di digital experience, che aiutano a unificare gli sforzi verso l'evoluzione delle iniziative focalizzate sul cliente. Gli attori coinvolti nell'ecosistema assicurativo includono clienti, dipendenti, distributori, partner, agenti/broker, carrier e operatori insurtech.

In questa nuova era, le tecnologie e i processi implementati dalle aziende sono così strettamente legati ai loro clienti e mercati che il confine tra gli aspetti interni di un'organizzazione e il suo ecosistema esterno sta rapidamente scomparendo.