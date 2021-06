Investire in ricerca e sviluppo porta a una crescita aziendale sostenibile

Tra i contendenti figurano ASML, Infineon, Philips e Siemens Healthineers.

Secondo Hans Slob, Senior Portfolio Manager, NN Investment Partners (NNIP), "l'investimento in R&S è un elemento cruciale che guida la redditività a lungo termine delle aziende, in quanto riflette la loro intenzione di adattarsi a un panorama competitivo in evoluzione e di rimanervi in vantaggio.

Vediamo un chiaro legame tra investimenti ben allocati in R&S e la crescita sostenibile generata da nuovi prodotti e processi innovativi, nonché una maggiore produttività operativa.

Nei nostri portafogli, il produttore di semiconduttori ASML offre un esempio da manuale di come la continua ed elevata spesa in R&S abbia guidato l'innovazione, la leadership indiscussa della quota di mercato e la creazione di valore sostenibile per tutte le parti interessate - compresi i produttori di chip, i fornitori, i dipendenti e gli utenti finali - per un tempo molto lungo".

La gestione attiva è la chiave per identificare le opportunità

Identificare le aziende che diventeranno compounder sostenibili è difficile.



Non esiste una formula semplice per mostrare se gli investimenti che una società sta facendo ora aumenteranno il suo potenziale di mercato o amplieranno la sua base di clienti. Gli investitori possono aumentare le loro probabilità di identificare le aziende "più solide e più a lungo" adottando un approccio attivo ed un engagement stretto con le aziende. Dovrebbero anche prestare molta attenzione alla loro intensità, alle roadmap e alla crescita della spesa in R&S. In questo modo, possono sviluppare una comprensione della forza della R&S di un'azienda e di ciò che sta cercando di raggiungere.

Una crescita veramente sostenibile

C'è anche una chiara relazione tra le aziende che investono in modo massiccio nella R&S e un profilo di sostenibilità più solido.

Risolvere i problemi sociali e ambientali più pressanti richiederà una grande quantità di investimenti in soluzioni sostenibili. Per esempio, l'azienda olandese di attrezzature per semiconduttori ASML sta lavorando su un nuovo stepper per wafer che renderà i wafer più efficienti del 60% dal punto di vista energetico.



Slob ha aggiunto: "contribuire a un'economia sostenibile e impegnarsi nelle questioni ESG è un indicatore chiave della futura performance. Sviluppi come il passaggio al cloud computing, che riduce significativamente le emissioni rispetto alle impostazioni di calcolo tradizionali, mostrano che le aziende che stanno sottoinvestendo in R&S possono risparmiare sui costi, ma a spese del futuro".