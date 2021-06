Economia circolare vs obsolescenza tecnologica. Guardare oltre il riciclo

Le ricerche condotte in merito mostrano come questo approccio offra un'opportunità economica di 4,5 trilioni di dollari riducendo i rifiuti, stimolando l'innovazione e creando occupazione. Anche i nuovi modelli di business incentrati sul riutilizzo, la riparazione, la ri-fabbricazione e la condivisione offrono significative opportunità di innovazione. Mentre il mondo inizia a emergere lentamente dall'apice della pandemia, è stato ampiamente riportato che le economie globali potrebbero godere di enormi impulsi economici se le nazioni abbandonassero il loro approccio lineare ai materiali e alle risorse e si convertissero completamente all'economia circolare e alle iniziative guidate dalla sostenibilità.



Realizzare questo obiettivo richiede un approccio olistico sia da parte dei governi che delle imprese, che collettivamente devono allontanarsi dalla tradizionale cultura lineare dello scarto.

La chiave di tutto questo, però, è evitare in primo luogo la produzione di rifiuti. In un'economia circolare, la fabbricazione dei prodotti inizia con l'utilizzo di sole materie prime sostenibili e prosegue con una progettazione che guarda alla longevità, il che significa non solo creare oggetti che durino il più a lungo possibile, ma anche renderli semplici da riparare in modo che la cultura dell'"usa e getta - compra nuovo" venga ridotta il più possibile.

La progettazione, inoltre, deve anche permettere il riciclo una volta che i prodotti hanno raggiunto il loro vero punto di obsolescenza.

Far durare la tecnologia

L'industria della tecnologia è particolarmente nota per la sua produzione di rifiuti, dato che i continui update e upgrade abbinati all'obsolescenza ci portano a sostituire regolarmente gli oggetti.



Mentre alcuni prodotti durano più a lungo di altri - i monitor, per esempio, vengono sostituiti in genere ogni 13 anni, contro i due anni degli smartphone - alcune ricerche hanno scoperto che i prodotti elettronici durano in genere da due a tre anni in meno di quanto previsto al momento della progettazione.

Quindi, chi decide per quanto tempo un prodotto sarà usato prima di essere buttato via? La realtà è che molti oggetti si rompono troppo presto dopo l'acquisto, e non possono essere riparati o riciclati. Gran parte della responsabilità è dei produttori stessi, che concepiscono le loro creazioni per un uso singolo e a breve termine, con obsolescenza prematura incorporata, invece di progettare secondo le regole dell'economia circolare.



Ma non deve essere per forza così. Ci sono motivi più che validi per costruire prodotti di lunga durata che possano poi essere rimessi a nuovo per il mercato dell'usato da riparatori certificati o, se non è possibile una riparazione commercialmente valida, scomposti in parti riutilizzabili.

L'idea che i consumatori non si preoccupino del ciclo di vita degli oggetti che comprano sta perdendo terreno, dato che c'è una tendenza crescente ad acquistare da marchi sostenibili.

Secondo Kantar, quest'ultima si è particolarmente concretizzata dopo la pandemia, con un acquirente su cinque - e sono in aumento - che prende costantemente decisioni di acquisto influenzate dal desiderio di ridurre i propri rifiuti di plastica.

Produrre per la longevità: le ragioni delle aziende

La linea di fondo è che prodotti più duraturi sono vantaggiosi per il business sotto svariati punti di vista.