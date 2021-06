Ripartita la ristorazione: finalmente crescono le prenotazioni

La vita in azienda era complicata, perché per esempio io ero abituato a lavorare e a produrre e quindi trovarsi a non produrre è terribile. Ora che tutto sta ripartendo siamo tutti più sereni e i dati sono estremamente incoraggianti, non solo per noi ma per tutta quella che è l'industria della ristorazione.

Per dare un primo dato: nella settimana che si è conclusa con la domenica 6 giugno c'è un bel più 108 per cento in termini di prenotazioni rispetto a quella che è stata la prima settimana delle riaperture, quindi più che raddoppiato il numero di prenotazioni. Questo è un dato estremamente incoraggiante.

Una crescita importante: le persone sono tornate a consumare fuori casa.

Come The Fork siamo una cartina tornasole per tutto quello che è l'industria della ristorazione e vedere questi dati significa che tutto è ripartito con molto vigore e che c'è fiducia anche da parte dei consumatori.