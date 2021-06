PerchÃ¨ la leadership diffusa Ã¨ la strada maestra per i manager

In termini formativi, infatti, il potenziamento delle competenze soft ha un'incidenza del 59% e risulta quindi essenziale per incrementare le capacità di leadership in una logica diffusa. Subito a seguire, con il 40% delle ricorrenze, lo sviluppo di competenze che favoriscono la spinta innovativa. I temi legati al mindset e allo sviluppo di attitudini individuali sono strategici, ma meno centrali (32% e 29%).

Le 7 competenze chiave di leadership, identificate dagli studi internazionali Cegos, sono, inoltre, riscontrate con un'incidenza simile nelle organizzazioni: spicca l'innovazione (55%), seguita da agilità, autenticità e umanizzazione - tutte intorno al 50% -, mentre umiltà e neuroleadership mostrano una minor frequenza (39% e 24%).

Come si acquisisce la leadership oggi?

- Attraverso lo sviluppo personale per il 58% dei rispondenti e, in particolare, le organizzazioni puntano sulla formazione (66%) per favorirlo.



- Tramite la diversità (61%), intesa come comprensione e valorizzazione delle diversità tra i membri del team; per supportarla il 38% delle aziende ha sostenuto l'inclusione con logiche di età, genere e cultura.

- Grazie alla cooperazione, considerata dal 62% del campione la capacità di decidere insieme e far sentire le persone coinvolte nel dialogo; il 48% delle imprese ha ideato una struttura organizzativa dei processi in grado di agevolarla.

- Si impara con gli altri (62%), dinamica favorita attraverso il Social Sharing/Learning (29%); molti leader reputano le conversazioni con i propri pari molto importanti in quanto permettono di condividere esperienze e offrono prospettive esterne all'azienda, secondo una logica di networked intelligence.

- La leadership si acquisisce soprattutto tramite l'apertura (a idee, innovazione, creatività) per quasi 8 rispondenti su 10 (77%); il 48% delle organizzazioni supporta il confronto aperto attraverso gruppi di lavoro misti.



"Sebbene persistano alcuni elementi di resistenza, i leader dimostrano, però, di aver accolto le sfide dell'autenticità e dell'umanizzazione", conclude Castellani.

"In un ambiente in continua evoluzione, nuove esigenze possono verificarsi in qualsiasi momento, perciò i leader devono essere aperti e pronti a cambiare le abitudini consolidate; inoltre, l'innovazione e la creatività possono emergere a tutti i livelli di un'organizzazione. È davvero necessaria una cultura aziendale basata su una vera apertura all'altro, che consideri idee e punti di vista diversi e sulla fiducia, che incoraggi i collaboratori ad assumersi le proprie responsabilità, secondo la propria sfera di competenza, e a prendere decisioni. In questo senso - e promuovendo la diffusione di questa competenza - un capo diventa un leader di leader e può, così, costruire una struttura organizzativa più solida per affrontare l'incertezza".

Le 7 skill identificate dallo studio Cegos "The future of Leadership"

1) Agilità - gestire l'incertezza, captando e interpretando anche i segnali deboli, accettando il breve termine e riformulando, se necessario, la strategia più volte.



2) Autenticità - essere accessibili, autentici e accoglienti, mostrandosi equilibrati nei pensieri, nelle emozioni e nei comportamenti.

3) Neuroleadership - comprendere profondamente l'unicità degli altri, per mettere a fattor comune tutte le energie.

4) Adattabilità - essere flessibili per attingere ai punti di forza dei propri collaboratori e valorizzare al contempo la diversità per trasformarla in energia e convergenza sul piano dei risultati.

5) Umanizzazione - domare la spinta verso la digitalizzazione, trovando i giusti meccanismi per porre l'uomo alla guida del processo.

6) Umiltà - saper riconoscere e sviluppare il talento altrui a vantaggio della squadra.

7) Innovazione - promuovere l'autonomia di pensiero, incoraggiare gli altri a sperimentare sempre nuove soluzioni ed idee.