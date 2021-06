Torna il 30 giugno il CDO Chief Data Officer

"Roadmap to a Data Driven Company" è il pay-off dell'appuntamento che, a livello di macro-tema, evidenzierà come la gestione e l'utilizzo dei dati stia diventando sempre più cruciale.

Un'evoluzione raccontata proprio dalle parole di chi ricopre la funzione di Chief Data Officer in azienda, come Andrea Benatti di Agos, Francesco Fragale di Société Génerale Securities Services, Matteo Grassi Alessi di BNL Gruppo BNP Paribas, Raffaele Lillo di AXA Italia, Roberto Monachino di Unicredit.



L'evento metterà in evidenza anche i cambiamenti che gli enti locali stanno affrontando, grazie alla presenza di Giuseppe Sindoni, Direttore Area Gestione e Integrazione Dati Comune di Milano, alla Tavola Rotonda "Il Chief Data Officer del 2025: quali saranno le nuove sfide e opportunità?".

L'evento rappresenta una opportunità per:

- Ripensare alla Data Governance in un contesto cloud-based, sempre più digitale e incentrato sull'AI;

- Sistemi di Continuous Intelligence: real time context data per ottimizzare il potere decisionale;

- Modelli di Data Strategy di successo: case history di strategie aziendali basate sul dato come risorsa critica;

- Il futuro del ruolo del Chief Data Officer: sarà al pari dell'IT, del Business, delle Operation, dell'HR o del Finance?

CDO 2021 si rivolge non solo ai Chief Data Officer ma anche a Head of Data Analytics, Head of Data Gov & Architecture, Chief Digital Officer, Chief Marketing Officer, Chief Information Officer, Data Analytics/Scientist/Engineer, Business Intelligence Manage dei settori Bancario & Assicurativo, Retail & GDO, TLC & Media, Energy & Utilities, Manifatturiero, Food & Beverage, Farmaceutico, Online & eCommerce.



Il programma completo di CDO Chief Data Officer è consultabile sul sito dell'evento: https://www.ikn.it/evento/11166/cdo-chief-data-officer-2021/home