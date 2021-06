Come usare Instagram tra community e creativitÃ Â 

Il trucco non è capire come creare un progetto vincente, ma come va gestita la comunicazione, come coinvolgere le persone e quindi far crescere la comunità. Il libro è ricco di idee che possano ispirare e si possano "imitare", copiare e migliorare. Il modello è quello tipicamente deduttivo, cioè si va a identificare un lemma di riferimento e da quelle immagini associate a un profilo si possa ipotizzare come sfruttare quell'idea nel proprio quotidiano.

Parliamo di creatività: come si fa a ispirarsi?

Bisogna capire cosa hanno fatto altri profili di successo, capire le foto usate, i filtri, i contenuti e quindi provare ad adattarle ai propri bisogni.

Puntare sui colori oppure sugli oggetti fotografati.

Ma vale anche per le community?

Per la gestione delle dei community il discorso vale ugualmente, diventa fondamentale comprendere quelle che sono delle dinamiche di massima, vederle adottate in maniera pratica e creare anche un minimo di dialettica all'interno del testo.



Non esistono scorciatoie o ricette facili, bisogna imparare giorno per giorno e adattare continuamente i post.

Il libro è molto diverso da quelli attuali che parlano di Instagram.

Sì, il nostro libro si differenzia moltissimo dal panorama perché puntiamo allo storytelling.

Torniamo ad Instagram: fai belle foto, metti gli hashtag giusti, ma non basta. Bisogna far crescere e germogliare l'idea, capire come può far parte della strategia e come restare in contatto con le persone. Instagram è un canale in cui si deve cercare di comunicare qualcosa e i dettami che noi andiamo a stilare in questo libro possiamo anche pensare di utilizzarli in maniera trasversale su altre piattaforme. Instagram ha compiuto 10 anni, Facebook ne ha già ben di più, per non parlare di Linkedin e Youtube, ma la vera sfida non è tanto avere l'idea o il guizzo vincente, ma pensare alla strategia su questi social.



E' come una gara di ultramaratona, quindi va pianificata l'attività e soprattutto dedicargli il tempo e le energie, certe volte anche economiche, per la gestione. Non vale la tipica filosofia dei social, ovvero "tutto e subito", perché è un approccio che non funziona. I social stessi con il tempo si trasformano e cambiano ed è necessario muoversi all'interno delle opportunità che la piattaforma offre.

Il nostro libro, per intenderci è poco concentrato sui temi marketing, perché se non esistono le dinamiche creative e lo sviluppo di community, oltre alle idee e un progetto forte, è difficilissimo ottenere risultati e il successo nel tempo.