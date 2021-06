Il nuovo mondo delle aziende Data-Forward

Ma quali sono le caratteristiche che deve avere una soluzione moderna di gestione dei dati in cloud?

- Archiviazione accessibile dei dati: una soluzione degna di questo nome dovrebbe rendere l'archiviazione dei dati un processo semplice e facile da gestire, sia su cloud pubblici che privati. Idealmente, questo include la possibilità per gli utenti di automatizzare la conservazione dei dati a lungo termine attraverso programmi di backup e replica, ma anche il reporting automatico e un processo di notifica istantanea che informi gli utenti sull'utilizzo della capacità a disposizione.



- Sicurezza dei dati e flessibilità, ovunque e in qualsiasi momento: la seconda caratteristica da ricercare è la capacità di estendere la gestione dei dati e la protezione agli uffici remoti o in qualsiasi altro luogo in cui risiede la forza lavoro. Le sedi remote devono poter eseguire il backup dei dati localmente, replicarli nell'hub centrale dell'azienda e archiviarli in cloud, preferibilmente tramite un'interfaccia utente intuitiva.

- Backup istantaneo, recupero istantaneo: protezione continua dei dati e recupero istantaneo, senza che il provisioning manuale dello storage rallenti il processo. Per quanto sembri ovvio, questo mette fine alla programmazione del lavoro, offre tempi di recupero rapidi e fornisce agli utenti gli strumenti per cercare e identificare senza sforzo i dati in tutta l'azienda.

- Replica e recupero dei dati in caso di crisi: in preparazione ad una violazione del perimetro di sicurezza, la piattaforma di gestione dei dati in cloud deve offrire una strategia di disaster recovery facile da implementare ed efficace. La soluzione scelta dovrà utilizzare la replica asincrona e deduplicata, l'orchestrazione nativa del recupero dei dati e la ripartenza in cloud per automatizzare un piano completo di disaster recovery.



Una gestione dei dati in cloud ben architettata rappresenta una novità per molte organizzazioni, ma è un concetto che dovranno attuare il prima possibile se non vogliono che i loro dati diventino ingestibili. Così facendo, l'azienda digitale moderna abbraccerà meglio il cloud e inizierà a indicizzare, organizzare e utilizzare i propri dati in nuove modalità più efficaci.

Cristian Meloni, Country Manager Rubrik Italia