Marketing: il 2021 sarÃ  l'anno delle campagne legate alla geolocalizzazione

1. Le campagne di lead generation tramite Facebook continuano ad essere particolarmente interessanti per chi voglia raggiungere il proprio target a livello locale, in quanto la piattaforma continua a offrire ottimi risultati in termini di traffico, interazioni e conversioni.

Attraverso campagne advertising su Facebook, infatti, è possibile raggiungere utenti locali interessati ai servizi e prodotti di un'azienda puntando su un targeting per interessi e al contempo sfruttando i servizi di geolocalizzazione. La campagna pubblicitaria verrà visualizzata da utenti interessati ed in target che si trovano in prossimità di un punto vendita.

2. Le campagne drive to store tramite SMS risultano ideali per fare lead generation e brand awareness allo stesso tempo. Utilizzate per portare le persone in uno store (fisico oppure online), rompono le barriere tra marketing online e marketing tradizionale.



Tramite SMS è possibile veicolare non solo semplici messaggi testuali, ma anche link con buoni sconto, coupon scaricabili, barcode, quindi tutti elementi tracciabili sia online che direttamente in uno store fisico. Gli SMS, grazie alla possibilità di geolocalizzare l'invio fino al CAP, sono indicati per attirare nuova clientela negli store fisici, così da far conoscere il brand e fidelizzare l'utenza.

"La ripartenza è importante e rimodulare il pensiero degli utenti a ritornare nei negozi fisici è una cosa doverosa da fare, tenendo presente che qualcosa comunque è cambiato. Per questa ragione è importante che l'applicazione del digital sia focalizzata di nuovo sul drive to store e sull'esperienza fisica degli stessi", ha concluso Brizzo.