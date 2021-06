Torna l'ottimismo tra i CFO italiani ed europei

L'elevato numero di infezioni e un lento avvio delle campagne vaccinali hanno portato a continue restrizioni all'attività economica nel primo trimestre e all'inizio del secondo trimestre del 2021.

Tuttavia, il sentiment dei CFO è sorprendentemente ottimista, ritornando positivo dopo due anni in cui era rimasto saldamente negativo sia in Europa sia in Italia.

In marzo infatti, la metà dei CFO in tutta Europa ha riferito di sentirsi più ottimista sulle prospettive finanziarie della propria azienda, rispetto ai mesi precedenti. La fiducia è migliorata in tutti i paesi presi in esame, anche se i CFO in Italia conservano un atteggiamento più cauto, coloro che si sentono più ottimisti sono il 32%, -21 p.p. rispetto alla media europea.

Inoltre, il 66% dei CFO europei ha dichiarato di ritenere la propria azienda in piena fase di rilancio, pienamente operativa verso la ri-definizione del panorama in cui opera. In particolar modo sono le aziende in ambito servizi professionali, life sciences e TMT sembrano essere già proiettate verso un futuro prospero.



Anche le intenzioni di investimento risalgono in tutta Europa, con il 46% dei CFO che prevede di aumentare le spese nei prossimi 12 mesi (42% in Italia), contro il 14% che prevede di diminuirle (20% in Italia). In generale, il percorso dell'economia è in un momento positivo e volto alla ripresa, anche se non è ancora possibile escludere alcune ricadute economiche nel futuro.

"Sebbene la pandemia COVID-19 non sia ancora stata superata e pur con le molte restrizioni in corso nel periodo coperto dalla nostra ricerca, questa edizione della survey rivela un nuovo senso di ottimismo. Molte aziende sembrano aver già voltato pagina rispetto alla crisi e ora si stanno concentrando sulla realtà post-pandemica. Tuttavia, questo non è vero per tutti. Gran parte della capacità delle imprese di uscire rafforzati dalla crisi dipende dalla loro capacità di investire con attenzione e lungimiranza, sia nel capitale umano che nella digitalizzazione. La propensione ad investire è infatti notevolmente in aumento. Ma il vero fattore chiave per le aziende in questo momento è la capacità di guardare al futuro che si sta delineando e formulare una visione strategica audace, innovativa e sostenibile nel lungo termine. E in questo quadro i CFO hanno un ruolo importante da svolgere, fornendo le informazioni e gli strumenti che possono consentire alle aziende di prendere decisioni corrette", conclude Raffo.