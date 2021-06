Semiconduttori: perchÃ¨ c'Ã¨ cosÃ¬ tanta domanda (e crescerÃ  in futuro)

Vi sono poi i nuovi sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), che per funzionare necessitano di radar, sensori e fotocamere che siano in grado di interagire tra di loro.

Le auto completamente automatizzate sono lo step successivo e necessiteranno di un numero ancora superiore di semiconduttori.

L'industria europea dei semiconduttori

Si può dire che nessuna delle innovazioni nei semiconduttori degli ultimi decenni sarebbe stata possibile senza l'azienda olandese ASML, un fornitore essenziale per l'industria, che offre ai produttori di chip le attrezzature per produrre in massa modelli su silicio, contribuendo a rendere i chip più piccoli, più veloci e più 'green'.

Altre aziende europee nel settore sono per esempio ASM International e BESI, fornitori di attrezzature, che stanno rendendo possibile l'innovazione in diverse parti della catena produttiva. Vi sono poi i produttori stessi di semiconduttori, come Infineon Technologies e STMicroelectronics.



Il settore in generale sta vedendo una crescita della domanda sia ciclica che strutturale al momento. La domanda ciclica deriva dagli ordini che sono stati rimandati a causa del COVID-19, e dalla richiesta di nuovi dispositivi a causa del trend del lavoro da remoto.

Tuttavia, anche se questa domanda si normalizzerà, ci aspettiamo che l'Internet delle cose e l'IA, la comunicazione avanzata e la crescita della domanda da parte del settore automotive permetteranno una crescita strutturale per l'industria dei semiconduttori per molti anni a venire.

Vijay Anand, Analyst, European Equities, Schroders