In Italia quasi una PMI su due non ha un sito web

3. Hosting - i costi relativi al canone per ospitare presso i server di un provider il proprio sito ed eventuali servizi Web aggiuntivi: il più economico è l'affitto di un hosting su un server esterno, cui il prezzo può variare da pochi euro sino ad arrivare a 100 euro al mese. Molto più costoso e complesso è avere un server autonomo poiché oltre ai costi d'acquisto vanno considerati anche quelli relativi alla gestione e all'aggiornamento, oltre che il consumo di energia elettrica.

4. Realizzare un sito attraverso una piattaforma - utilizzando piattaforme standard, i cosiddetti "CMS", è possibile realizzare un sito in poco tempo, in maniera semplice e mantenendo sempre il controllo completo su di esso.

Con Website Builder di GoDaddy, ad esempio, si può realizzare e aprire un sito in meno di un'ora scegliendo il template più efficace alle proprie esigenze, cambiando le immagini, modificando i testi, i font e i colori, aggiungendo tutte le funzionalità necessarie: eCommerce, video, menu, listino prezzi e gallerie di immagini. Questa soluzione consente di creare un sito senza l'ausilio di un programmatore, con un notevole risparmio nei costi di realizzazione, lasciando aperta la possibilità di svolgere modifiche in futuro.



5. Realizzare un sito attraverso uno sviluppatore - affidare la creazione del proprio sito a professionisti, come web designer, in grado di realizzare siti complessi, dotati di funzionalità avanzate e personalizzazione pressoché totale, può avere costi più elevati rispetto a quelli offerti da una piattaforma. Ovviamente il costo varierà in base alla complessità del sito e dei servizi che si intendono implementare, allo sviluppo grafico personale e funzionalità automatizzate ecc. In questo caso si può arrivare anche a qualche migliaio di euro per la realizzazione di un sito complesso. E' importante in questi casi non trascurare la manutenzione del sito da parte di chi lo ha implementato, per assicurarsi che sia sempre tecnologicamente aggiornato e sicuro.

"Il costo dell'apertura di un sito può variare molto, partendo da poche decine di euro, arrivando a diverse migliaia in base alla complessità e ai servizi richiesti. Oggi è difficile pensare a un business che non sia toccato dal digitale e che non possa sfruttare le sue potenzialità", spiega Gianluca Stamerra, Regional Director di GoDaddy per Italia, Spagna e Francia. "È importante trasmettere agli imprenditori quanto questi strumenti, a partire dal semplice sito internet, possano agevolare tutta una serie di attività. A partire dalla riduzione e ottimizzazione dei costi, sino a velocizzare alcuni processi che possono migliorare l'esperienza del cliente".