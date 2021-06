Ecco come le PMI possono ripartire

Tutti tranne il rapporto tra debiti finanziari e MOL, che si incrementerà da un multiplo di 3,2 a uno di 4,5: ed è un dato da non sottovalutare, perché dà una misura del crollo della redditività lorda e del maggiore ricorso delle PMI ai debiti. Dunque, se finora hanno potuto sopravvivere grazie alle posizioni di rendita acquisite negli anni precedenti, non possiamo essere certi che il trend proseguirà nel prossimo futuro.

A quando il ritorno al pre-Covid?

Secondo l'indagine di Duff&Phelps, condotta presso cento aziende dei principali settori produttivi italiani (manifatturiero, servizi finanziari, telecomunicazioni, ICT, utilities, distribuzione alimentare), il 41,7% dei manager prevede un aumento del fatturato nei prossimi 6-12 mesi e il 36,6% un calo.

Il 39,1% degli intervistati vede il fatturato tornare a livelli pre-crisi già nel 2021, ma un 40% rimanda questo dato al 2022. A patto, secondo il 20% dei rispondenti, di puntare in modo massiccio sulla digitalizzazione e sulla risposta ai nuovi bisogni dei consumatori e di saper dominare il cambiamento.



Alla fine, non è tanto importante che la ripartenza avvenga prima o dopo, l'importante è farsi trovare pronti. E, soprattutto, come possono le PMI, già con margini risicati e con un livello di indebitamento importante, trovare le risorse.

La faccenda è chiara nella sua drammaticità: ed è per questo che parliamo di ricostruzione post bellica.

Un governo autorevole per ripristinare la fiducia

Serve un governo solido e autorevole e un ecosistema di business che faccia da rete di salvataggio. Un governo credibile e forte ci dà autorevolezza in ambito europeo e ci consente di sedere ai tavoli delle decisioni, permettendo di ripristinare la fiducia che è poi il principale motore degli investimenti.

Ma poi servono politiche micro chiare, precise, efficaci.

Andare oltre la logica dei sussidi

È necessario, secondo noi, andare oltre la logica assistenziale che è stata sicuramente utile nella fase iniziale della pandemia, e adottare strumenti strutturali di defiscalizzazione dell'economia reale.



Dal cuneo fiscale per rendere sostenibile il lavoro, agli incentivi agli investimenti in capitali pazienti che fluiscano verso le imprese e ne sostengano i progetti nel medio-lungo termine. Qualche passo in avanti, almeno in teoria, è stato fatto con i PIR alternativi, che hanno allargato il raggio d'azione ai titoli di società non quotate. Ma, come spesso abbiamo sostenuto, i PIR sono uno strumento precluso a certi asset come il direct lending e con un'offerta sul mercato limitata.

Gli strumenti come il marketplace lending, che invece arrivano davvero nelle maglie dell'economia reale, ad oggi sono sempre stati esclusi da ogni incentivo proposto per far fluire liquidità alle PMI. È una contraddizione che nemmeno la pandemia è riuscita a scardinare. E che ha resistito anche di fronte al fatto che la nostra potenza di fuoco, grazie a collaborazione e progetti elaborati con primari soggetti finanziari, è diventata significativa. Insomma, l'Italia ha tutti i mezzi, le idee e le soluzioni necessarie per ripartire: si tratta solo di utilizzarli al meglio.



Antonio Lafiosca, Co-Founder & Chief Operating Officer di BorsadelCredito.it