Autoformazione: Ã¨ boom dagli inizi del 2020

"Le sfide non sono affatto finite. Siamo tutti chiamati a fare i conti con un nuovo scenario, ora che molte realtà stanno adottando forme di lavoro ibride ed è difficile prevedere cosa potrà succedere in futuro", ha commentato Fabio Todaro, Senior Regional Sales Director per l'Italia di Cornerstone. "Le aziende devono offrire ai propri dipendenti le risorse e i contenuti necessari a sviluppare le competenze, a consolidare la resilienza e, in definitiva, a prepararsi al meglio ad affrontare il futuro".

Uno sguardo all'Italia: i corsi di autoformazione più popolari

Per quanto riguarda la tipologia dei contenuti formativi richiesti dai dipendenti, i dati mostrano esigenze molto differenti nei diversi Paesi.

In Italia, per esempio, non sorprende che corsi come Communicate Under Stress, Stay Healthy When Working Remotely e Beat Stress Inducing Thought Processes siano stati - e ancora sono - tra i più richiesti. Rispetto ai colleghi europei, i dipendenti italiani hanno mostrato una particolare attenzione allo sviluppo di una cultura di collaborazione, motivo per cui il corso Tips for Remote Collaboration ha letteralmente spopolato in Italia, insieme al corso How Virtual Coffee Can Help Build Culture, anch'esso tra le dieci proposte più in voga.