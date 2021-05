eCommerce: le criticitÃ  del suo sviluppo in Italia sono dal lato dell'offerta

Chi vende nel canale fisico è obbligato ad avere un alter ego in quello digitale.

E da qui non si torna indietro (la Survey di Andreetta mostra che il 77% delle aziende non è consapevole della necessità di avere una sorta di "digital twin" finalizzato alla vendita online).

Ogni azienda ha le sue peculiarità e i suoi obiettivi, per cui deve scegliere un modello di eCommerce che soddisfi meglio le sue esigenze (anche qui, la Survey mostra che il 68% delle aziende non ha chiaro questo aspetto, il 49% addirittura sta procedendo "per tentativi" senza una chiara strategia).

Per poter vendere online i propri prodotti/servizi al canale B2C oppure B2B, oggi le alternative sono quattro:

- 1. avere di sito di eCommerce di proprietà, con il vantaggio di essere proprietari dei dati legati al sito;

- 2. appoggiarsi ad un marketplace (per es. Amazon), con il vantaggio di beneficiare di un traffico e di una visibilità di milioni di visitatori e di poter iniziare a vendere rapidamente in altri Paesi (in media il 73% degli utenti europei ha acquistato tramite marketplace, con picchi sopra il 90% in UK, Spagna, Germania, Polonia e Italia. Fonte: E-commerce in Europe 2020, Postnord, 2021);



- 3. utilizzare i canali delle flash sales (per es. SaldiPrivati.com), che danno la possibilità sia di fare awareness per i brand piccoli sia di vendere grandi volumi per i grandi marchi;

- 4. appoggiarsi ai siti di couponing (per es. Groupon), che consentono di fare campagne di lead generation più qualitative.

Quale o quali modalità di commercio online scegliere per la propria attività?

"Dipende dagli obiettivi strategici dell'azienda", spiega Andreetta. "Dipende se la vendita deve essere fatta solo in Italia oppure in Europa o in altri continenti. Dipende se ciò che si vende nasce da un acquisto programmato oppure da una scelta d'impulso. Dipende se si tratta di un prodotto di prima necessità oppure un bene di lusso. Entrano in gioco tanti fattori. Solo uno non deve mai entrare in gioco: la scelta di non vendere online".