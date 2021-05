Il mercato del search potrebbe cambiare - Punto e a capo - @gigibeltrame

In fondo, si tratta di una novità relativa, nel senso che il ranking delle pagine mostrate dal motore di ricerca oggi è già determinato dall'intelligenza artificiale che cerca di comprendere le informazioni contenute nelle pagine.

La novità è la comprensione della domanda posta dagli utenti, che sarà sempre più vicina alla comprensione del linguaggio naturale.

Il motivo è semplice: le richieste vocali sono in grandissimo aumento e quindi avere un'idea del contesto e delle varie espressioni può fare la differenza.

Una rivoluzione molto interessante perché rappresenta un cambiamento di paradigma e un possibile cambiamento gerarchico delle informazioni mostrate.

Provo a raccontare cosa potrebbe accadere.

Oggi tutti i motori di ricerca rispondono mostrando un elenco di documenti che potrebbero includere le informazioni richieste.

I motori di ricerca non sono in grado di rispondere a domande che richiedono risposte tratte da più fonti e questo sembra essere un grosso limite.



E' un po' come quando chiediamo indicazioni per un determinato luogo (ma si fa ancora?) e ci rispondono in tre o quattro con versioni differenti.

La soluzione di Google dovrebbe essere in grado di fornire risposte in linguaggio naturale, sintetizzando da più documenti e mostrando i link a supporto.

In pratica, la risposta sarebbe una sorta di Wikipedia, con le informazioni e i link esterni.

Il mondo del web è già in rivolta, perché il motore di ricerca finirebbe per assorbire il traffico che attualmente parte proprio dalle ricerche.

Una rivoluzione dalla rilevanza enorme, anche, se non soprattutto, per l'evoluzione del web.