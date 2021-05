Vincitori e vinti in una societÃ  cashless

Il "Regno di Mezzo" è infatti un pioniere nei software di pagamento, con il quale le transazioni bancarie e i processi di pagamento si realizzano via telefono cellulare.

La pandemia del COVID-19 e la paura della trasmissione del virus attraverso banconote e monete hanno dato una forte spinta ai pagamenti senza contanti, ovvero "cashless" anche in Europa.

Il punto importante per gli investitori è che la tendenza verso i pagamenti senza contanti non è stata creata dalla pandemia, ma solo rafforzata da essa. Pertanto, non è destinata ad esaurirsi, tanto che anche le banche centrali si stanno muovendo in questa direzione. Tra queste la Cina sembra essere uno dei pionieri, ma anche nella zona euro, negli Stati Uniti, in Giappone e persino in Paesi come il Venezuela, le banche centrali sembrano lavorare senza sosta per introdurre "valute digitali".

Implicazioni per le aziende

Guardando al futuro, la rapida tendenza verso nuove forme di pagamento potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per quelle aziende capaci di adattarsi e magari sfruttare questi sviluppi.