I grandi progetti frenano a causa della pandemia e della scarsa diffusione di una cultura data-driven

3. Talento incentrato sui dati. Le competenze restano un punto fondamentale per gli operatori del settore che hanno la necessità di formare i propri dipendenti sull'utilizzo dei dati per utilizzare al meglio programmi e infrastrutture digitali su cui hanno investito, migliorare la produttività ed essere compliant con le nuove questioni normative. Gli EPC più performanti hanno formato una serie di professionisti specializzati per trasferire sul campo alla forza lavoro le competenze digitali di cui hanno bisogno, con l'obiettivo di aiutarli a eseguire i progetti e raggiungere i risultati con più efficienza, sicurezza e tempi certi.

4. Contratti basati sugli incentivi. Si rende necessario sottoscrivere dei contratti con indicati dei KPI per incentivare le parti coinvolte nel progetto a raggiungere obiettivi finanziari, ambientali e di responsabilità sociale. Questi contratti favoriscono la collaborazione e un'adozione più rigorosa di soluzioni guidate dai dati e di analisi avanzate per raggiungere il successo comune.



Proprio per andare incontro a questa esigenza da parte delle imprese di creare un ambiente di networking in cui sviluppare la cultura del dato e una maggior dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti digitali, Accenture ha inaugurato a Milano, lo scorso anno, l'Industry X Innovation Center for Engineering, la prima struttura in Italia interamente dedicata all'innovazione nel campo della realizzazione dei grandi impianti e delle infrastrutture. Il centro funge da hub in grado di connettere le grandi imprese italiane e l'intera filiera con un ecosistema virtuoso di player tecnologici, istituzioni e altre aziende del settore.

L'obiettivo della struttura è supportare le imprese nell'adozione di un nuovo approccio alla progettazione, alla costruzione e alla gestione delle opere, per migliorarne l'efficienza, la funzionalità e la sicurezza, utilizzando un approccio strategico basato sulle soluzioni digitali.



"Il centro Industry X Innovation Center for Engineering può rappresentare un contributo concreto all'esigenza da parte degli operatori del mondo industriale di confrontarsi con l'ecosistema dell'innovazione che Accenture rappresenta. Il centro è un luogo di network in cui è possibile mettere a fattor comune le competenze per rispondere al meglio alle nuove esigenze di mercato, condividere idee e far dialogare i C-level per aiutarli a facilitare la transizione della propria azienda verso un ecosistema digitale", ha commentato Andrea Dentone, Milan Industry X Innovation Center Lead, Accenture Italia.