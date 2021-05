Imprenditoria giovanile: nel decennio 2010-2020 perso quasi il 23% delle imprese

Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero, etc., rivolti all'avvio, ammodernamento, ampliamenti e ristrutturazioni di imprese, di cui ci si auspica sempre tempi rapidi nelle valutazioni ed erogazioni dei fondi, in grado di poter essere incisive in maniera corretta e aiutando i settori che sono strategici per la nostra economia. Altresì importantissimi sono stati gli incentivi rivolti ai rimborsi dei costi sostenuti dalle imprese, anche giovanili, in periodo pandemico che quindi, anche in tempi ragionevolmente brevi, hanno potuto rimborsare le imprese che sono entrate in graduatoria.

Oltre agli incentivi finanziari è necessario mettere in campo una serie politiche ed agevolazioni fiscali e previdenziali che invoglino i giovani imprenditori a scommettere su se stessi in modo da poter creare così quel tessuto imprenditoriale dinamico che è sempre stato il motore della nostra economia, pertanto ben vengano le misure quali i crediti d'imposta, gli sgravi contributivi magari per periodi più lunghi e comunque alla base una riforma fiscale armonica, non di singole imposte ma dell'intero sistema fiscale che sia di equilibrio tra le entrate necessarie per la Pubblica Amministrazione e le imposte a carico per il sistema impresa per forza di cose più eque ed anche più semplici".