High Yield: come ridurre i rischi con i titoli ESG

Riteniamo che le utility con un'elevata esposizione alle centrali elettriche a carbone e ai combustibili fossili, come la holding statunitense Vistra Energy, siano poco sostenibili ed esposte a elevati rischi normativi. Questo implica probabilità di default potenzialmente più elevate, poiché il rifinanziamento del loro debito incontrerà finanziatori sempre più scettici, come ad esempio le banche che integrano lo screening ESG nelle proprie politiche sui prestiti.

Guardando alle utility, nei nostri portafogli preferiamo obbligazioni ibride emesse da società europee con un'elevata quota di energia rinnovabile, come la portoghese Energias de Portugal (EDP). In quanto gestori attivi, nell'energia siamo estremamente selettivi e preferiamo le compagnie petrolifere europee, come la norvegese Aker BP, rispetto ai produttori statunitensi di shale oil, grazie ai costi di break-even inferiori e alla minore intensità di CO2.



Una valutazione attenta e rigorosa dei criteri e dei rischi ESG nell'analisi fondamentale contribuisce a un'analisi del credito più completa e a decisioni di investimento più informate. Questo contribuisce anche a una migliore protezione contro i default, indispensabile per il successo nel segmento high yield.

Nonostante la pandemia in corso e la grave recessione economica, riteniamo che le prospettive per le obbligazioni high yield siano intatte.

La ripresa dei fondamentali e l'attuale politica di bassi tassi d'interesse creano un ambiente favorevole per questo segmento. Una ripresa della crescita degli utili avrà un impatto positivo sulla leva finanziaria.

Grazie alle misure di sostegno senza precedenti della Fed sul mercato americano high yield, le società sensibili al COVID-19 hanno potuto beneficiare di molta liquidità sul mercato dei capitali. Ci aspettiamo quindi che i default diminuiranno in modo significativo nel 2021 dai massimi del 2020.



Vediamo opportunità nelle obbligazioni high yield globali con una preferenza tattica per gli emittenti europei. Questo perché il mercato europeo high yield è strutturalmente meno esposto alle società energetiche ad elevata intensità di C02. Inoltre, le misure di sostegno pubblico sempre più ampie, come il lavoro flessibile, incentivano una ripresa economica che potrebbe trovare dalla campagna di vaccinazione sempre più diffusa, anche se non ancora in pieno regime, un ulteriore impulso positivo.

Susanne Kundert, Head Fixed Income Team Credit Specialities, Swisscanto Invest