Il settore manifatturiero reattivo nell'agganciare la ripresa

Meno intenso è, invece, il recupero previsto per l'altra componente della domanda interna, i consumi, che dopo il rimbalzo del biennio 2021-22, insufficiente a recuperare le perdite del 2020, cresceranno a passo più contenuto nel medio periodo, condizionati dalla debolezza dei redditi e dal lento ripristinarsi di condizioni di normalità dal punto di vista della mobilità e delle misure di distanziamento sociale.

Solamente i consumi di alcuni prodotti durevoli (mezzi di trasporto, elettronica di consumo, mobili, elettrodomestici) confermeranno una maggiore vivacità, sostenuti dalla presenza di incentivi in chiave ecologica.

A fronte di queste dinamiche della domanda italiana, non mancheranno buone opportunità sui mercati esteri: le esportazioni potranno recuperare i livelli pre-crisi nel 2022, grazie alla rafforzata competitività delle imprese italiane, che permetterà d'intercettare la maggiore vivacità del commercio mondiale.



Il contributo del canale estero sarà particolarmente importante nella ripresa di alcuni settori produttori di beni di consumo, innanzitutto per il Sistema Moda ma anche per il Largo Consumo (in particolare per il comparto della cosmesi), per i Mobili e per l'Alimentare e bevande.

Gregorio De Felice, Capo economista Intesa Sanpaolo