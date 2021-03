Parliamo di scuola, dad, problemi e dati - Punto e capo - @gigibeltrame

Il problema, come stanno mostrando i dati emersi in questi giorni, non è la DAD o la scuola, perché i malati di Covid-19 in Campania e Lazio dimostrano che non vi è correlazione, ma le scelte senza senso per cui i ragazzi sono a casa da scuola ma al pomeriggio si ritrovano al parco a giocare insieme.

I dati avrebbero aiutato a non far vivere un disagio a questi ragazzi, dato qualche attimo di respiro ai genitori che ne hanno certamente bisogno e gestito la situazione pandemica in maniera più strutturata.

I dati c'erano, solo che vengono interpretati e non capiti, perché il dato non è di per se un'informazione, è un elemento di base, che combinato con altri dati assume un valore più nobile di informazione.

Le informazioni permettono di prendere le decisioni e quindi risolvere i problemi.



Se le informazioni vengono male interpretate, invece di risolvere i problemi, li si crea.

Una struttura come quella dell'istruzione in Italia sembrerebbe che stia in piedi per miracolo dopo i tanti tagli, ma in fondo si è dimostrata molto più resiliente di quanto si possa credere, perché davvero la stragrande maggioranza di docenti e personale non docente ha dato tantissimo. Ma non è una questione di banchi a rotelle o LIM installate in classe.

Il digitale è uno strumento, potente, ma tale resta.

E con l'arrivo del digitale è il caso che si ripensi al modo con cui si spiegano i concetti, perché su Youtube ci sono spiegazioni illustri che potrebbero liberare il tempo agli insegnanti per approfondire gli argomenti e, perché no, tornare a fare lavori di gruppo e favorire la socialità, le regole e il rispetto e ripartire con una spinta differente.