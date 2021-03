In Germania cresce il rischio di insolvenze sui prestiti aziendali

Nella precedente ZEW Financial Market Survey condotta nel dicembre 2020, la quota di esperti del mercato finanziario che si aspettavano un forte aumento delle insolvenze sui prestiti era pari al 45% e il 25% degli intervistati si aspettava un forte aumento del volume dei prestiti inadempienti.

"L'economia tedesca sta affrontando un massiccio arretrato di insolvenze, finora stiamo vedendo solo la punta dell'iceberg. A causa della lunga durata della pandemia e delle misure di aiuto, gli effetti negativi della crisi del COVID-19 sul settore bancario si faranno sentire solo in seguito e persisteranno per un po' di tempo", ha spiegato Karolin Kirschenmann, vicedirettore del dipartimento di ricerca ZEW Finanza internazionale e gestione finanziaria.

Le banche devono adottare ulteriori misure di prevenzione dei rischi

Secondo gli esperti del mercato finanziario, le banche tedesche dovrebbero adottare ulteriori misure preventive in modo che siano in grado di coprire potenziali perdite in caso di insolvenza di prestito. Il 61% degli intervistati ha affermato che le banche dovranno prevedere disposizioni aggiuntive per i prestiti alle imprese. Per i prestiti privati, invece, solo il 34% degli intervistati ritiene necessari accantonamenti aggiuntivi. "Alcune banche hanno già adottato ulteriori misure di prevenzione dei rischi. C'è stato anche un aumento generale della base azionaria dalla crisi finanziaria. Tuttavia, queste misure sembrano insufficienti per mitigare i rischi coinvolti", sottolinea Kirschenmann.