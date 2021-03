Cresce la fiducia dei leader aziendali nella resilienza delle proprie organizzazioni

Nel complesso, nel 2020, la resilienza organizzativa percepita tra le organizzazioni a livello globale è aumentata: un terzo delle aziende (33%) si è detta pienamente fiduciosa nella resilienza della propria organizzazione, il cinque per cento in più rispetto al 2019. Le misure messe in atto prima della pandemia hanno avuto successo e aiutando le aziende stesse a sopravvivere, consolidarsi e iniziare a ricostruire, rafforzando la propria fiducia per il futuro.

Sebbene il 2020 sia stato un anno difficile per la maggior parte delle persone, molte organizzazioni sono uscite più fiduciose dal terribile test della pandemia. All'interno dello studio, vi è una chiara associazione tra coloro che riportano una performance finanziaria più forte e quelli con una percezione più forte della propria resilienza organizzativa.

Secondo Susan Taylor Martin, Amministratore Delegato di BSI, "il 2020 è stato un test globale di resilienza organizzativa e ha dimostrato con forza la crescente importanza della capacità di un'organizzazione di prepararsi e rispondere a interruzioni impreviste o improvvise. È incoraggiante vedere un cauto ottimismo per il futuro poiché i leader aziendali si concentrano sulla ricostruzione migliore e le organizzazioni riconoscono chiaramente il valore di dare la priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere di dipendenti, clienti e comunità.