Supply chain finance: credito di filiera per fronteggiare la crisi

Il mercato potenziale in Italia nel 2020 è stato di 450-490 miliardi di euro, solo un quarto è già servito. Cresce l'adozione di soluzioni innovative come Reverse Factoring e Confirming

Anche a causa della pandemia, il 2020 in Italia e nel mondo è stato l'anno del Supply Chain Finance, diventato strumento fondamentale per assicurare liquidità e supporto alla filiera. L'emergenza ha accelerato lo sviluppo di soluzioni innovative rivolte anche a piccole imprese e ha spinto la crescita di startup che offrono servizi in questo ambito. Lo rivela la nuova ricerca dell'Osservatorio Supply Chain Finance della School of Management del Politecnico di Milano, presentata al convegno online "Crisi, liquidità e filiere: il vaccino si chiama Supply Chain Finance", che stima in 450-490 miliardi di euro il mercato potenziale del credito di filiera nel 2020 in Italia, di cui solo un quarto già servito, per un settore dal grande potenziale di sviluppo.