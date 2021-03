Industria 4.0: digitalizzazione e sostenibilitÃ  per le fabbriche del futuro

Se si guarda ai fattori esterni all'azienda, invece, l'indice diminuisce gradualmente: da un livello 6 di fiducia per l'andamento del proprio settore e per lo scenario economico internazionale (entrambi al livello 5 a luglio 2020), la fiducia passa al livello 5 per lo scenario economico del nostro Paese e a livelli ancor più bassi in riferimento alla situazione occupazionale e allo scenario politico italiano (entrambi al livello 4, e rispettivamente ai livelli 4 e 3 nella precedente rilevazione di 8 mesi fa).

Nella programmazione politica relativa a misure di sostegno e d'incentivazione del sistema imprenditoriale, tra gli assi di sviluppo su cui sarebbe più opportuno puntare, le imprese del manifatturiero italiano hanno pochi dubbi: il 36% sceglie la detrazione per l'acquisto di macchinari e beni strumentali; il 22% indica in generale l'Industry 4.0, il 15% la formazione del personale, l'11% l'internazionalizzazione.

Il futuro della fabbrica: digitale, ma anche sostenibile

Il processo di trasformazione industriale oggi si muove nella direzione della sostenibilità. Nonostante le difficoltà del periodo, negli ultimi mesi il 31% delle aziende intervistate dichiara che la sensibilità al tema è aumentata e di avere implementato processi volti alla sostenibilità nella propria azienda. Tra gli aspetti su cui le imprese stanno puntando maggiormente, al primo posto c'è la riduzione dei consumi (42%), ma anche l'attenzione all'inquinamento e all'impatto ambientale (36%), insieme ad un orientamento crescente verso l'eco-sostenibilità dei prodotti (17%).

Ricerca e innovazione: nel 2021 aumentano gli investimenti

Nel piano per il 2021, le aziende dichiarano che investiranno in ricerca e innovazione, ambito che si conferma ancora una volta fondamentale per reagire alla crisi. Un quadro che coinvolge per il 52% i rispondenti intenzionati a destinare entro l'anno una quota fino al 10% del proprio fatturato (era il 46% a luglio 2020), mentre il 19% si spingerà oltre, tra l'11% e il 20%. Analizzando nel dettaglio le tecnologie su cui ci si orienta maggiormente, in testa ritroviamo il ruolo primario della sicurezza informatica (22%), seguita dalla robotica collaborativa (19%), produzione additiva (17%) Internet of Things - IoT (16%), cloud computing (13%), simulazione e intelligenza artificiale (10%), Big data al 9% e realtà aumentata/virtuale e materiali intelligenti all'8%. In coda le nanotecnologie, introdotte entro l'anno solo dal 4% delle imprese campione.

Formazione specializzata e giovani: le skill più richieste

Gli investimenti in formazione rappresentano per gli imprenditori la migliore strategia per valorizzare il capitale umano in azienda (45%), ma secondo il 38% è altrettanto utile favorire la motivazione e la soddisfazione dei dipendenti con servizi dedicati.